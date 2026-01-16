Suscríbete
Revelan que la hija secreta de ‘Freddie Mercury’ murió a los 48 años tras enfrentar extraña enfermedad

El viudo de ’Bibi’ confirmó la noticia de su fallecimiento.

Enero 16, 2026 • 
Ericka Rodríguez
Un día como hoy

El cantante y vocalista de ‘Queen’ habría tenido una hija.

“Durante 30 años, mientras el mundo reinterpretaba la vida y la música de ‘Mercury’, yo sólo quería tener a mi papá para mí y mi familia”.

Medios internacionales dan cuenta del fallecimiento de la supuesta hija secreta del cantante Farrokh Bulsara, mejor conocido como ‘Freddie Mercury’, a los 48 años. La mujer perdió la vida a consecuencia de un extraño padecimiento.

La pérdida de ‘Bibi’ no sólo está causando conmoción sino que también pone sobre la mesa, de nueva cuenta, la controversial vida del fallecido cantante y vocalista de la emblemática banda de rock británica ‘Queen’.

El periódico ‘The Daily Mail’ dio a conocer la noticia del deceso de la supuesta hija del intérprete de ‘We Will Rock You’, uno de los principales éxitos de ‘Queen’, misma que fue confirmada por el viudo de ‘B’, Thomas, quien dijo que le detectaron cordoma, un cáncer espinal poco común, cuando era una niña.

“‘B está ahora con su amado y amoroso padre en el mundo de los pensamientos”, expresó Thomas. “Sus cenizas fueron esparcidas al viento sobre los Alpes”.

¿Cuál es la causa de muerte de la hija secreta de ‘Freddie Mercury’?

El esposo de ‘Bibi’ detalló que la familia se mudó en diversas ocasiones para encontrar un mejor tratamiento médico para ella y lo consiguieron, sin embargo luego de años de remisión el cáncer regreso y le arrebató la vida. Previó a su partida y al saber que moriría, ‘Bibi’ comenzó trabajar en el libro ‘Love, Freddie’, de la autora Lesley-Ann Jones. Entre sus páginas se habla del cantante y el parentesco que los unió.

“Sabía que el tiempo era limitado. Trabajamos juntas durante cuatro años para sacar adelante el libro, aún cuando su salud era muy frágil”, dijo el viudo de ‘Bibi’.

¿’Freddie Mercury’ sí tuvo una hija?

Farrokh Bulsara perdió la vida el 24 de noviembre de 1991, a los 45 años, a causa de una bronconeumonía al mostrar complicaciones por el VIH/SIDA. Sin embargo, antes de morir le habría entregado sus diarios a su supuesta hija. El libro ‘B’ salió a la luz en septiembre pasado y causó revuelo por su contenido.

La supuesta hija secreta del intérprete prefirió mantenerse en el anonimato, pero se sabe que fue médica de profesión en Francia. Formó una familia con Thomas, con quien tuvo dos hijos. De acuerdo con Lesley-Ann Jones, autora de ‘Love, Freddie’, ‘Bibi’ no quería el reconocimiento público, sino que buscó “desenmascarar las mentiras y recuperar la verdad sobre la vida de Mercury”.

Antes de morir, ‘B’ escribió una carta mediante la que habló de ‘Freddie Mercury’ en su faceta de papá, destacando que no lo quería “compartir con el mundo”. Tras la muerte del cantante, la mujer recordó “tuve que aprender a convivir con los ataques y las distorsiones sobre él”, así como “con la sensación de que ahora pertenecía a todos. Cuando tienes 15 años, no es fácil”.

“Tuve que convertirme en adulta sin él y aceptar que no estaría para compartir los momentos felices. Durante 30 años, mientras el mundo reinterpretaba la vida y la música de ‘Mercury’, yo sólo quería tener a mi papá para mí y mi familia”, concluyó.

Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
