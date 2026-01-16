Revelan que la hija secreta de ‘Freddie Mercury’ murió a los 48 años tras enfrentar extraña enfermedad

“Durante 30 años, mientras el mundo reinterpretaba la vida y la música de ‘Mercury’, yo sólo quería tener a mi papá para mí y mi familia”.

Medios internacionales dan cuenta del fallecimiento de la supuesta hija secreta del cantante Farrokh Bulsara, mejor conocido como ‘Freddie Mercury’, a los 48 años. La mujer perdió la vida a consecuencia de un extraño padecimiento.

La pérdida de ‘Bibi’ no sólo está causando conmoción sino que también pone sobre la mesa, de nueva cuenta, la controversial vida del fallecido cantante y vocalista de la emblemática banda de rock británica ‘Queen’.

“‘B está ahora con su amado y amoroso padre en el mundo de los pensamientos”, expresó Thomas. “Sus cenizas fueron esparcidas al viento sobre los Alpes”.

¿Cuál es la causa de muerte de la hija secreta de ‘Freddie Mercury’?

El periódico 'The Daily Mail' dio a conocer la noticia del deceso de, uno de los principales éxitos de 'Queen', misma que fue confirmada por el viudo de 'B', Thomas, quien dijo que le detectaron cordoma, un cáncer espinal poco común, cuando era una niña.

El esposo de ‘Bibi’ detalló que la familia se mudó en diversas ocasiones para encontrar un mejor tratamiento médico para ella y lo consiguieron, sin embargo luego de años de remisión el cáncer regreso y le arrebató la vida. Previó a su partida y al saber que moriría, ‘Bibi’ comenzó trabajar en el libro ‘Love, Freddie’, de la autora Lesley-Ann Jones. Entre sus páginas se habla del cantante y el parentesco que los unió.

“Sabía que el tiempo era limitado. Trabajamos juntas durante cuatro años para sacar adelante el libro, aún cuando su salud era muy frágil”, dijo el viudo de ‘Bibi’.

I knew from the start that she didn't have long. I was sworn to secrecy - because 'it's about my dad, not about me.' Now that #FreddieMercury's daughter has lost her life to cancer, it can be told. #Queen #LoveFreddieBook https://t.co/bWOnhJcXLy — Lesley-Ann Jones (@LAJwriter) January 15, 2026

¿’Freddie Mercury’ sí tuvo una hija?

Farrokh Bulsara perdió la vida el 24 de noviembre de 1991, a los 45 años, a causa de una bronconeumonía al mostrar complicaciones por el VIH/SIDA. Sin embargo, antes de morir le habría entregado sus diarios a su supuesta hija. El libro ‘B’ salió a la luz en septiembre pasado y causó revuelo por su contenido.



La supuesta hija secreta del intérprete prefirió mantenerse en el anonimato, pero se sabe que fue médica de profesión en Francia. Formó una familia con Thomas, con quien tuvo dos hijos. De acuerdo con Lesley-Ann Jones, autora de ‘Love, Freddie’, ‘Bibi’ no quería el reconocimiento público, sino que buscó “desenmascarar las mentiras y recuperar la verdad sobre la vida de Mercury”.

Antes de morir, ‘B’ escribió una carta mediante la que habló de ‘Freddie Mercury’ en su faceta de papá, destacando que no lo quería “compartir con el mundo”. Tras la muerte del cantante, la mujer recordó “tuve que aprender a convivir con los ataques y las distorsiones sobre él”, así como “con la sensación de que ahora pertenecía a todos. Cuando tienes 15 años, no es fácil”.