Revelan que Dan Schneider intentó que una actriz de Nickelodeon lo defendiera en ‘Quiet on Set’, ¿quién es?

El quinto capítulo de ‘Quiet on Set’ reveló nuevos detalles sobre el polémico productor

Dan Schneider ha sido el centro de atención —otra vez— desde que se estrenó el primer episodio de la serie documental ‘Quiet on Set: The Dark Side of Kids TV’, donde algunos guionistas, actores y miembros del staff de las series que él lideró en Nickelodeon lo acusaron de comportamientos inapropiados.

Si bien la dura declaración de abuso de Drake Bell por parte de su entrenador de diálogos, Brian Peck, se ganó la atención de las demás acusaciones, esto también ha permitido que las quejas hagan eco en redes sociales.

Ese fue el caso de la declaración de una de la actriz Giovonnie Samuels, quien participó en series como ‘All That’ y ‘Henry Danger’.

“Yo sólo quería hacer un buen trabajo”.

Resulta que, en el quinto episodio —que aparentemente será el último de la serie—, la joven reveló que el propio Dan Schneider lo había contactado antes de que iniciaran las grabaciones de ‘Quiet on Set’ para que hablara a su favor.

“Recibí una llamada. Él me contactó una semana antes de que el documental saliera al aire y me preguntó si podía dar una declaración en apoyo hacia él”, contó Samuels frente a la cámara.

Recordó que le había respondido cuán aterrada se sentía hacia él. “Yo dije: ‘Tienes el poder para hacer estrellas a las personas y tú me intimidabas. Yo sólo quería hacer un buen trabajo”.

Drake Bell, Giovonnie Samuels y Bryan Hearne en el evento “Quiet On Set: The Dark Side of Kids TV” en el Saban Media Center el 9 de abril. (Getty Images)

En episodios anteriores, la actriz estadounidense acusó que ella y su compañero de set, Bryan Hearne, habían sufrido de racismo mientras grababan ‘All That’, la producción donde aparecían otras estrellas, como Amanda Bynes, Jamie Lynn Spears y Kenan Thompson.

El ex productor de Nickelodeon ya había dado una respuesta al polémico documental de Discovery.

Después del estreno de ‘Quiet on Set’, el creador de ‘Drake y Josh’, ‘Zoey 101’, ‘iCarly’ y ‘Victorious’ rompió el silencio para dar su versión de lo ocurrido.

En un video publicado en su canal de YouTube, se defendió alegando que, en aquel entonces, no había intenciones malas con los diálogos y las escenas por las que muchos se quejaron años después. Desde su perspectiva, los chistes fueron creados para niños porque “los niños pensaban que eran divertidos”.

También pidió disculpas por sus acciones y dijo que “se avergüenza de haberlo hecho entonces”. Insistió en que ahora estaba de acuerdo en que varios de esos chistes debían ser cortados en la actualidad.

“Estuvo mal que alguna vez pusiera a alguien en esa posición. Fue algo incorrecto. Nunca lo haría hoy”, dijo Schneider en conversación con el exactor de ‘iCarly’, Boog!e.

Dónde ver ‘Quiet on Set’ en México

La plataforma Max anunció el adelanto del estreno del documental en su servicio de streaming para México y Latinoamérica. En un inicio, estaba programado para el 16 de abril, pero ahora estará disponible desde el próximo sábado 13 de abril de 2024.

