Otro actor de Nickelodeon reveló que fue víctima de abuso tras la declaración de Drake Bell en ‘Quiet on Set’

La revelación de abuso que vivió Drake Bell ha reavivado la polémica sobre el caso de Dan Schneider

Un actor de ‘Zoey 101' reveló que fue víctima de abuso cuando tenía 19 años y trabajaba para Nickelodeon, semanas después del estreno del documental ‘Quiet on Set: The Dark Side of Kids TV’, donde Drake Bell y otras estrellas denunciaron al canal con sus propios testimonios.

Se trata de Matthew Underwood, mejor conocido por su papel como Logan Reese en la serie protagonizada por Jamie Lynn Spears de 2005 a 2009. A través de un comunicado en Instagram, el actor explicó los detalles.

“Traicionó mi confianza”.

¿Qué le pasó a Matthew Underwood, actor de ‘Zoey 101'?

Matthew Underwood reveló su propia experiencia de abuso y señaló a su agente de aquel entonces. “Fui acosado sexualmente y luego agredido (...) había dedicado bastante tiempo a ganarse mi confianza como amigo y mentor. Una vez más, traicionó mi confianza y destrozó mi imagen de mí mismo”.

Matthew Underwood interpretó a Logan Reese en ‘Zoey 101'. (Instagram @mattunderwood - Nickelodeon)

El actor de 33 años explicó que, en ese entonces, denunció al agresor con la agencia donde trabajaba y lo despidieron. Sin embargo, dijo, él “sigue activo en el sector”.

Esa no fue la única experiencia aterradora que Underwood sufrió. Reveló que, cuando tenía 12 años, el padrastro de uno de sus amigos también había abusado de él. “Era un padre para mí”.

Matthew Underwood publicó su historia de abuso en Instagram. (Instagram @mattunderwood)

Asimismo, pidió a los usuarios que han visto el documental que no obliguen a nadie a hablar sobre sus experiencias, pues “que una persona no grite a los cuatro vientos que los pedófilos son malos, eso no significa que no tengan sus propias razones para permanecer en silencio”. El famoso había recibido correos donde lo presionaban para hablar sobre ‘Quiet on Set’.

En los comentarios de la publicación, sus miles de fans le han enviado mensajes de apoyo y solidaridad.

Drake Bell reveló que fue víctima de abuso sexual por parte de Brian Peck, quien estaba involucrado en los guiones de algunas de las series mencionadas anteriormente. Fue en 2004 cuando Beck fue acusado de estos delitos y solo pasó 16 meses en prisión, gracias a un testigo que permaneció anónimo.

En ‘Quiet on Set’, Drake Bell compartió que fue él quien acusó a Peck. “Nunca había contado mi historia públicamente”.

Bell relató que fue durante una noche en la casa de Brian Peck cuando ocurrió el abuso, mientras él dormía. En retrospectiva, Bell describió cómo el productor se disculpaba.

El testimonio de Drake Bell en ‘Quiet on Set’ es de lo más comentado en la actualidad. (Discovery)

“No sé cómo decirlo. Esto no fue un incidente aislado o un simple error”, expresó la estrella.

Drake y la policía pudieron acusar a Peck después de que un trabajador de Nickelodeon lo confesara por teléfono mientras era grabado. Durante el juicio, el cantante se sintió solo.

La confesión de Bell no fue la única. Otros actores famosos que participaron en las series de Nickelodeon, tanto dentro como fuera del set, compartieron las anomalías que observaron mientras se filmaban los episodios dirigidos por Dan Schneider.

Dónde ver ‘Quiet on Set’, el documental sobre el caso de Drake Bell

Por el momento, el documental ‘Quiet on Set’ de Discovery no se ha estrenado en México. Sin embargo, la plataforma Max (anteriormente HBO Max) confirmó que llegará al servicio el martes 16 de abril de 2024. En Estados Unidos, está disponible en el mismo servicio de streaming.

No olvides leer: