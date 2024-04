Drake Bell acusó a miembros de ‘Drake y Josh’ de apoyar a su abusador, Brian Peck

Drake Bell reveló que, en un inicio, no iba a participar en ‘Quiet on Set’, pero lo convencieron debido a la importancia de contar su historia de abuso

Después de que Drake Bell se sincerara sobre las acusaciones de abuso sexual que sufrió cuando era adolescente por parte de su entrenador de diálogos, Brian Peck, en la serie documental ‘Quiet on Set: The Dark Side of Kids TV’, el apoyo hacia el actor y músico estadounidense se hizo evidente. Ahora, la estrella de Nickelodeon regresó para ofrecer más detalles.

¿Qué dijo Drake Bell sobre los seguidores de Brian Peck?

Durante el panel ‘For Your Consideration’, donde se hicieron presentes los creadores de la docuserie de Discovery, Bell acusó a varios miembros de la exitosa serie que protagonizó, ‘Drake y Josh’, diciendo que varios miembros del equipo habían escrito cartas de apoyo a su abusador.

“Es un problema mucho más grande de lo que jamás imaginé"

En aquellos años, Peck había recibido firmas de apoyo de miembros del staff de la serie que lanzó al estrellato a Drake. Entre las personas que el músico delató estaban su “director favorito” y una mujer que “era la jefa” de Brian.

Según relata ‘Variety’, en el mismo panel, el amigo y excompañero de Josh Peck confesó que, en un inicio, iba a rechazar su declaración en ‘Quiet on Set’.

Sin embargo, el trato de Mary Robertson y Emma Schwartz (codirectoras) cambió su perspectiva. Le ofrecieron contar su historia de forma extraoficial, abrieron las cartas en apoyo a Peck y allí se dio cuenta de que tenía que hacer pública su historia.

El testimonio de Drake Bell en ‘Quiet on Set’ es de lo más comentado en la actualidad. (Discovery)

“Me mostró que había mucho más en esto que sólo ciertas personas de las que hay que tener cuidado. Ahí es cuando empieza a crecer como una bola de nieve, está bien, esta historia necesita salir a la luz porque, en realidad, es un problema mucho más grande de lo que jamás imaginé”, contó Drake en el evento.

Hasta ahora, Brian Peck no se ha pronunciado para responder a los comentarios sobre su mención en ‘Quiet on Set’.

Quien sí alzó la voz fue Dan Schneider. Aunque no tuvo nada que ver con el caso de Drake Bell, el resto de los guionistas y actores que participaron en el documental lo han acusado al productor de comportamientos indebidos, algo que revivió su caso de 2018, y la razón de su despido de Nickelodeon.

Max adelantó el estreno de ‘Quiet on Set’ en México, ¿cuándo sale?

Este miércoles, la plataforma Max y Discovery anunciaron el adelanto del estreno del documental en su servicio de streaming para México y Latinoamérica. En un inicio, estaba programado para el 16 de abril, pero ahora estará disponible desde el próximo sábado 13 de abril de 2024.

