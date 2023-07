Ramsés Alemán y Fernanda Urdapilleta planean casarse, pero viven en unión libre por una increíble razón

Su amor nació en el foro de la telenovela Mi fortuna es amarte, y de ahí pasó a otro nivel.

Fernanda Urdapilleta y Ramsés Alemán se flecharon mientras grababan la producción de Nicandro Díaz y decidieron vivir juntos porque, según ella, ya no podían estar separados La actriz platica a TVyNovelas: “Poco a poco las cosas se fueron dando y por eso no lo pensamos mucho. La verdad es que nuestra relación ha funcionado muy bien desde el principio; yo le digo a él que fuimos el amor de nuestras vidas en otra vida... ¡Es que lo conozco tan bien!”.

La joven de 25 años asegura que, entre su familia y la de su novio, todo es color de rosa. “La relación que Ramsés tiene con mi mamá es demasiado buena; ella lo adora y él la quiere mucho a ella Y a mis hermanos también. Yo amo a su familia, por eso nos quisimos dar este paso”. Sobre la manera en que se dio el flechazo entre ambos, afirma: “Nos conocimos haciendo Mi fortuna es amarte; yo ya lo había visto en Te doy la vida, me aventé toda esa novela y lo conocía por su personaje de Samuel, pero no nos conocíamos en persona. Empezamos siendo amigos, entonces la confianza que había entre él y yo desde el principio fue muy grande. Antes de ser novios ya me gustaba (risas)”.

Ahora que viven en unión libre, Fernanda ha tratado de ser la mejor ama de casa, aunque algo se lo impide: ¡se le quema hasta el agua! “Yo amo estar en mi casa, arreglarla, acomodarla; me encanta atender a Ramsés porque él también lo está haciendo todo el tiempo, me consiente demasiado y todo el día está cocinándome, buscando qué ver en la tele. Por un tiempo viví sola en Estados Unidos y me acostumbré a hacer las cosas por mi misma; me ha tocado aprender otras cosas, pero lo he disfrutado y esta faceta me gusta. Yo a la cocina no le entro, mejor ni me meto; sé preparar cereal con leche, unas quesadillas, pero hasta ahí. El que cocina es él, y por más que lo veo hacerlo y me dice cómo lo hace, no puedo porque, además, él cocina delicioso”.

En un corto plazo, la pareja se ve llegando al altar y educando a sus propios hijos.

“Con él me veo formando una familia, casándonos, creciendo juntos en todos los aspectos: como actores, como personas... Algo que me gusta de él es que siempre me anima a luchar por mis sueños, me apoya y yo también hago lo mismo”.

Una de las cualidades del artista que cautivaron a la jovencita es su sensibilidad. “Además, él sabe ques oy una persona que ama los detalles por muy chiquitos que sean, y él es una persona sumamente detallista. La verdad es que ni siquiera se lo he tenido que pedir porque siempre está a un paso delante de mí, siempre está pensando en cómo sorprenderme y eso también me ha dado a mí la oportunidad y la libertad de hacerlo, de no estar limitada en ese aspecto”.

Uno de los detalles que más atesora Urdapilleta es el que el galán tuvo cuando ella cumplió años. “Ese día no estaba bajoneada, agradezco que tenía trabajo, pero sí quería irme ya a desayunar con mi familia, con él, pero no podía porque estaba en grabación y él llegó de sorpresa, a mí se me cayó el mundo porque me hizo sentir mucho más especial”.

Hace unos meses, ella actuaba en la telenovela Perdona nuestros pecados y él participaba en la etapa final de Mi secreto, por lo que tuvieron que hacer malabares para poder coincidir.

“Fue algo complicado, pero lo que nos ayudó mucho es que ya nos habíamos ido a vivir juntos, entonces llegábamos los dos a la misma casa, ya de noche, y nos platicábamos cómo nos había ido en el día, cenábamos juntos, veíamos una película, pero era un ratito, una o dos horas, y nos quedábamos dormidos. Era mucho el cansancio. Al otro día, si él se iba más temprano que yo o me tocaba a mí madrugar, ya no nos veíamos mucho. Pero algo que nos ha funcionado mucho es mantener comunicación todo el tiempo, ya sea por una llamada telefónica, por mensajes; de repente nos tocaba grabar juntos a los dos en Televisa, entonces, si yo tenía un chance, iba y lo visitaba en el foro. Luego, si él tenía oportunidad, venía y me visitaba, encontrábamos la forma de vernos para no perder el contacto y seguir compartiendo juntos”.