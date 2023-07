Osvaldo Ríos: las canciones que Shakira le habría dedicado tras terminar su relación

Aunque ahora su corazón podría pertenecer al piloto de F1 Lewis Hamilton, antes de Gerard Piqué y Antonio de la Rúa, Shakira tuvo una relación con el actor Osvaldo Ríos.

Aunque el noviazgo fue breve, el actor puertorriqueño lo recuerda como intenso. En entrevista para Chisme No Like, Osvaldo afirmó ser el “gran amor” de la colombiana, pues “me escribió canciones que todavía me emocionan cada vez que las oigo. Yo le escribí poesías”

Incluso, “ojalá tenga guardado el libro que le escribí. Yo le escribía poemas y ella me escribía canciones”, afirmó el actor y agregó que la colombiana usó algunos de sus poemas para sus canciones.

Shakira y Osvaldo Ríos protagonizaron un fugaz romance

Osvaldo Ríos y Shakira: las canciones que le habría compuesto la cantante al actor

“Por ahí alguna vez le regalé un verso dentro de un poema, que ella me dijo: ‘Nene, ¿te puedo usar este verso para una canción que estoy escribiendo?’. Yo le dije que sí, ‘eso ya es tuyo, no es mío. Yo te lo regalé’”. El tema al que se refirió el protagonista maduro de ‘El triunfo del amor’ es ‘No creo’, perteneciente al segundo álbum de Shakira, ‘¿Dónde están los ladrones?’, lanzado en 1998.

“Fue una canción muy linda que se me escribió, entre muchas otras que ya son del conocimiento público, como ‘Tú’ y ‘Ojos Así’. Las tengo prácticamente guardaditas en servilletas porque ella escribía en ellas. Shakira compone en las servilletas de los aviones. Al menos lo hacía cuando estábamos juntos. La musa le daba en los aviones y escribía en servilletas”, recordó Osvaldo Ríos.

Osvaldo, ex participantes de ‘La Casa de los Famosos 2022’, mencionó que la cantante nacida en Barranquilla, Colombia, nunca le dedicó canciones de despecho tras su ruptura, pues seguían amándose profundamente.

Lo que sí es un hecho es que en su momento, la pareja generó mucha polémica por la diferencia de edad, ya que Shakira tenía 20 años cumplidos y él 37, una edad difícil para los papás de la famosa.