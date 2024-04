‘Quiet on Set’ tendrá un nuevo episodio en el que Drake Bell contará más detalles de los abusos que sufrió

La serie que está causando polémica en redes sobre los abusos que se vivían en Nickelodeon regresará con un último capítulo

La serie documental ‘Quiet on Set: The Dark Side of Kids TV’ tendrá un nuevo episodio con Drake Bell de regreso para explicar más detalles sobre lo que vivió cuando grababa series en Nickelodeon, según confirmó Discovery. Los rumores de que habría un capítulo extra se confirmaron con este gran anuncio que ha generado gran expectativa entre quienes ya la vieron.

El capítulo 4 de la docuserie sobre los abusos de jóvenes actores, guionistas y parte del elenco de Nickelodeon había marcado el fin del estreno en Max en Estados Unidos el 22 de marzo; sin embargo, el gran recibimiento permitió la posibilidad de uno extra.

¿Cuándo sale la nueva entrevista de Drake Bell?

El nuevo capítulo de ‘Quiet on Set’ se estrenará el próximo 7 de abril de 2024 con el título ‘Rompiendo el silencio’. Según el portal estadounidense ‘Variety’, Drake Bell y otros invitados regresarán para “una importante discusión sobre la industria, antes y ahora”.

Mira un pequeño adelanto a continuación:

¿Qué dijo Drake Bell sobre el abuso que sufrió?

El actor y músico estadounidense reveló que fue víctima de abuso sexual por parte de Brian Peck, quien estaba involucrado en los guiones de algunas de las series mencionadas anteriormente. Fue en 2004 cuando Peck fue acusado de estos delitos y solo pasó 16 meses en prisión, gracias a un testigo que permaneció anónimo.

Hace unos días, Drake Bell habló sobre los abusos sexuales que sufrió durante su etapa en Nickelodeon. CAPTURA DE VIDEO

En ‘Quiet on Set’, Drake Bell compartió que fue él quien acusó a Peck. “Nunca había contado mi historia públicamente”.

Relató que fue durante una noche en la casa de Brian Peck cuando ocurrió el abuso, mientras él dormía. En retrospectiva, Bell describió cómo el productor se disculpaba.

“No sé cómo decirlo. Esto no fue un incidente aislado o un simple error”, expresó la estrella.

Drake y la policía pudieron acusar a Peck después de que un trabajador de Nickelodeon lo confesara por teléfono mientras era grabado. Durante el juicio, el cantante se sintió solo.

La confesión de Bell no fue la única. Otros actores famosos que participaron en las series de Nickelodeon, tanto dentro como fuera del set, compartieron las anomalías que observaron mientras se filmaban los episodios dirigidos por Dan Schneider.

El productor también se pronunció con respecto al documental, diciendo que, desde su perspectiva, los chistes fueron creados para niños porque ‘pensaban que eran divertidos”. Aun así, pidió disculpas por sus acciones y dijo que “se avergüenza de haberlo hecho entonces”.

¿Dónde ver ‘Quiet on Set’, el desgarrador documental sobre Nickelodeon?

Por el momento, el documental ‘Quiet on Set’ de Discovery no se ha estrenado en México. Sin embargo, la plataforma Max (anteriormente HBO Max) confirmó que llegará al servicio el martes 16 de abril de 2024. En Estados Unidos, está disponible en el mismo servicio de streaming.

No olvides leer: