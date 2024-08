¿Quién quedó eliminado de La Academia? La reacción del participante que dejó la competencia emocionó a todos

Este domingo se llevó a cabo el cuarto concierto de la nueva temporada de La Academia, proyecto que busca a las voces más prometedoras y los somete a una ardua preparación. Por esto, es que cada semana deben despedir al concursante que ya no cumpla con las exigencias, pues los errores no están permitidos para quienes desean ganar el primer lugar.

Es el caso del más reciente expulsado, quien además de haber dejado una gran tristeza entre sus compañeros, protagonizó un emotivo momento al saber que no podría permanecer luchando por sus sueños de convertirse en el próximo ganador.

Quién fue el expulsado en el cuarto concierto de La Academia

Luego de una noche llena de impresionantes muestras de talento y varios actos que dejaron sorprendidos a los jueces, llegó el momento más complicado: conocer el nombre del siguiente eliminado.

En esta ocasión, las votaciones no favorecieron a Mike León, pues no recibió el apoyo suficiente por parte del público para seguir avanzando. Inmediatamente se hizo presente el llanto entre varios de los participantes que ya se habían encariñado con Miguel y que lamentaron no poder seguir compartiendo esta experiencia junto a él.

Tras su salida, León fue abordado por los micrófonos de “Académicos Infiltrados”, para los que admitió, estaba bastante desanimado por esta inesperada noticia, sobre todo porque está seguro de que tenía mucho que dar aún, además de que considera que hubo cosas que pudo mejorar.

Mike León fue el tercer expulsado de La Academia Instagram La Academia

El romance que quedó al descubierto tras la salida de Mike León de La Academia

Sin duda, uno de los momentos más comentados de este episodio en el reality show, actualmente conducido por Jaime Camil, fue que la expulsión del tercer participante de la temporada puso en evidencia un romance que se estaba cocinando al interior de la casa.

Así lo hicieron saber Mike e Isaveli Laina, quienes a regañadientes admitieron que tras la convivencia que tuvieron estos días, comenzaron a desarrollar sentimientos y atracción el uno por el otro, pero nunca pudo llegar a nada, menos ahora que ya no se verán a diario.