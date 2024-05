Quién fue Francisco Solís, el hijo de Paco Stanley que murió con apenas 25 años por una supuesta sobredosis

Hace poco más de 30 años, la familia de Paco Stanley se vistió de luto tras el lamentable fallecimiento de Francisco Solís, el primogénito del presentador fruto de su matrimonio con María Solís. Fue en 1993 cuando se dio a conocer la muerte del joven a sus 25 años, aspecto que causó aun más conmoción entre el público debido a que tenía toda una vida por delante.

Según las versiones que se manejaron en ese entonces, el hijo mayor del querido conductor perdió la vida tras verse envuelto en un fatal accidente automovilístico, episodio que posteriormente se supo, fue provocado por un infarto fulminante que lo sorprendió mientras manejaba.

No obstante, tiempo después surgieron nuevos rumores sobre lo que realmente ocurrió, varias de ellas apuntando a una supuesta sobredosis que más tarde sería confirmada por Verónica Macías, quien fue compañera cercana de Stanley.

Quién fue Francisco Solís

Francisco Stanley Solís fue el primer hijo de Paco Stanley y María Solís, la primera esposa del extinto conductor, cuya relación habría empezado cuando ambos era muy jóvenes. Tras la separación de sus padres, Paco Solís mantuvo contacto frecuente con su progenitor, de quien heredó la pasión por las cámaras que lo llevaron a querer explorar este ambiente.

Tristemente no pudo cumplir este sueño, ya que la muerte lo sorprendió cuando tenía apenas 25 años, episodio que destrozó a su familia y dejó un hueco imposible de llenar entre sus seres queridos.

Qué se sabe de la muerte del primogénito de Paco Stanley

Anteriormente, Paul Stanley, el único hijo del conductor que se mantiene activo en la vida pública, reveló que su medio hermano había fallecido por un infarto mientras estaba al frente del volante. Ese día quedó marcado para Paco Stanley, ya que además de perder a su hijo, fue la única ocasión que se ausentó del programa en el que era titular.

Esta versión se manejó como la oficial, sin embargo, Verónica Macías, antigua compañera del presentador, declaró que ella conocía otra historia. En una conversación con Gustavo Adolfo Infante, la comunicadora narró que el deceso de Francisco Stanley habría sido resultado de una aparente sobredosis, la cual sufrió mientras estaba en su departamento.

“A mí no me consta, pero es lo que supimos. Paco estaba destrozado y con justa razón. No se presentó al programa, es algo que no quiero imaginar ni le deseo a nadie. Él (Stanley) pasó un tiempo encerrado, no quería trabajar y yo tenía que conducir el programa”, explicó Macías sobre cómo atravesaron esa etapa ella y sus otros colegas.