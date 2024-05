La fuerte indirecta que lanzó Cazzu días antes de que confirmara su separación con Christian Nodal

Tras casi dos años de noviazgo y a ocho meses de haberse convertido en padres, Christian Nodal y Cazzu decidieron ponerle punto final a su relación. Esta noticia causó gran sorpresa entre sus seguidores, puesto que hasta hace apenas un par de semanas, los cantantes se mostraron tan felices y enamorados como al inicio de su romance.

Sin embargo, parece que las cosas entre ellos se fracturaron desde tiempo atrás, a tal grado que cada uno se encargó de expresar sus sentimientos a través de distintas indirectas y gestos que alimentaron las sospechas.

La pista definitiva sobre Christian Nodal que Cazzu dejó en sus cuentas y anticipó el término de su relación

Fue el pasado 15 de mayo, justo cuando los rumores de la crisis en su historia de amor con Christian Nodal habían adquirido proporciones desmedidas, que Cazzu lanzó una contundente indirecta.

“Lo que me falta de linda, me sobra de estúpida. Pero eso no significa que no tenga unos temones que se caen de orto”, escribió la argentina en su cuenta de X, plataforma en la que días después subió un comunicado confirmando su ruptura con el cantante.

En un principio, sus fanáticos tomaron este comentario como una pista de que ya se encontraba trabajando en su nueva producción musical, especialmente porque ya había hecho saber lo mucho que quería retomar su trayectoria y volver a los escenarios. No obstante, ahora que es un hecho que su romance con Nodal terminó, hay quienes se percataron de que estas palabras en realidad podrían haber sido un indicador de que las cosas entre ellos ya eran insostenibles.

¿Fue una reacción por haber eliminado sus fotos juntos?

Otro aspecto que podría confirmar que no se trató de una expresión al aire, es el hecho de que el post coincidió con las fechas en las que Christian decidió eliminar todas las fotos que tenían juntos de su perfil de Instagram, donde siempre se había mostrado feliz de presumir lo enamorado que estaba.

Desde el anuncio de su separación, Cazzu ha evitado dar declaraciones al respecto y, tras su mensaje agradeciendo a los fanáticos por el apoyo, únicamente se limitó a subir una tierna fotografía de Inti, su bebé, evidenciando que ahora mismo, la pequeña es lo más importante para ella.