Quién fue Alberto Ciurana, el ejecutivo de TV Azteca que fue tachado de ‘monstruo’ por Pati Chapoy

Hace unos días, Pati Chapoy causó revuelo al confesar la “pesadilla” que vivió en un encuentro que tuvo con el ejecutivo Alberto Ciurana, pues incluso la amenazó con destruir el programa Ventaneando.

Ante sus compañeros Rosario Murrieta, Pedro Sola y Ricardo Manjarrez, Pati Chapoy reveló unas fuertes declaraciones de Ciurana , fallecido en el 2021, que incluso la hicieron temblar de pavor:

” '¿Sabes cuál es el sueño de mi vida?, darte en la m4dre a ti y destruir a Televisión Azteca’.... Yo me quedé temblando, no comenté nada, me di la media vuelta y me fui, me hacía el corazón así, ese era el monstruo de Alberto Ciurana”, detalló la periodista.

Ante estos perturbadores señalamientos, no fueron pocas las personas que se preguntaron quién fue Alberto Ciurana y cuál fue su papel dentro de la televisión mexicana: esto es todo lo que sabemos.

¿QUIÉN FUE ALBERTO CIURANA Y DE QUÉ MURIÓ?

Alberto Ciurana fue un destacado ejecutivo de televisión que logró mantener una notable carrera en medios de comunicación y en la creación de contenidos para la pantalla chica.

Nacido el 26 de octubre de 1941 en Guadalajara, Alberto Ciurana comenzó desde muy pequeño a incursionar en la televisión, pues como era amigo del hijo de un conocido presentador de noticias del Canal 4, comenzó a acudir a esta televisora con frecuencia.

Aunque en un principio Alberto Ciurana combinó su trabajo como productor de televisión con sus estudios de abogado, finalmente se decidió por la primera actividad; su mayor impulso fue el apoyo que tanto Raúl Velasco como “El tigre” Azcárraga le brindaron en sus primeros años de carrera.

Tras su paso por Estados Unidos y Londres, donde Ciurana trabajó en la cadena SIN (ahora Univisión) y se hizo cargo de las operaciones de Televisa en Europa, el ejecutivo regresó a México en 1991; desde 1997 y hasta el 2012, se desempeñó como Vicepresidente de programación y contenidos de Televisa.