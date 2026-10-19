¿Quién estaba detrás de Rito Cangurito, tercer revelado de ´¿Quién es la Máscara?´?

El segundo duelo del programa de "¿Quién es la Máscara?” de este 18 de octubre estuvo marcado por el regional mexicano.

Este fue el género musical interpretado por los personajes de esta segunda batalla. Antes, el primer duelo del programa dio como resultado un desenmascarado: Beto Batazo.

Ninguno de los investigadores atinó al famoso detrás de esta Máscara, que era el luchador, bailarín, galán y cantante Latin Lover.

TE RECOMENDAMOS: Se viraliza entrega del premio TVyNovelas de 1987 por discurso de Alberto Mayagoitia dedicado a delincuentes

Así fue el segundo duelo de este 18 de octubre

El Paisa se presentó con “Derecho de antigüedad” con la que demostró que definitivamente es un cantante profesional.

Los investigadores apostaron así:



Yuri: Julión Álvarez

Anahí: Alfredo Olivas

Mauricio Ochmann: Johnny Caz

Juanpa Zurita: Payo Solís (de Grupo Frontera)

La Patrona fue el segundo personaje que compitió en el segundo duelo: una loba empoderada que incluso le pidió a Omar Chaparro que fuera su pareja... y que abandonara a La Mojarrita, su actual esposa.

Las apuestas de los investigadores fueron:



Yuri: “Creo que puede ser Karime Pindter”

Anahí: “Vimos los guantes y siento que es creadora de contenido: Kim Shantal”

Mauricio Ochmann: “Yo creo que es Karely Ruiz”

Juanpa Zurita: “Creo que es de Mazatlan: Kenia Os”

Rito Cangurito dio una pista fundamental: quiere ser streamer.



Juanpa Zurita votó por Alana Flores

Anahí apostó por Erika Buenfil

Mauricio Ochmann opinó que es Lupita Villalobos

Yuri apostó por Yuridia

¿Quién fue el segundo desenmascarado de este 18 de octubre?

La Patrona y el Paisa fueron salvados por el público y los investigadores, por lo que la segunda revelada de la noche fue Rito Cangurito.

Al quitarse la Máscara se descubrió que detrás de este peculiar personaje estaba Verónica Montes.