¿Qué pasa entre Wendy Guevara y José Luis Reséndez? Las críticas que enfurecieron a ‘La Perdida’

El actor José Luis Reséndez despotricó contra “Las Perdidas” en un explosivo post que no tardó en viralizarse en redes, ¿qué le respondió Wendy Guevara

Todo comenzó por unas polémicas declaraciones de Paola Suárez, “La Patas”, en donde salió a relucir un delicado tema de las relaciones con menores de edad que generó toda clase de airadas reacciones.

Una de las figuras que arremetió más fuerte en contra del clan de “Las Perdidas” fue José Luis Reséndez, un actor que se hizo famoso por participar en diversas telenovelas a inicios de la década del 2000 y que desaprobó totalmente la conducta de las influencers con contundentes frases que no fueron ignoradas por Wendy Guevara , quien le respondió de forma categórica.

JOSÉ LUIS RESÉNDEZ ESTALLÓ CONTRA “LAS PERDIDAS": "¿QUÉ NOS ESTÁ PASANDO?”

A través de un extenso tuit publicado en X, José Luis Reséndez se mostró decepcionado de que las influencers, con todo y sus controvertidas revelaciones acerca de sus noviazgos con menores de edad, tengan oportunidades en la televisión.

“Aquí realmente la única PERDIDA es nuestra sociedad en decadencia que idolatra a estos corrosivos y descompuestos individuos que promueven sus malos hábitos y acciones a través de su degenerado contenido”, escribió Reséndez en parte de su mensaje, el cual no se quedó sólo ahí, pues el actor publicó posteó otros airados tuits en contra de Wendy y sus amigas.

🚨MÁS CONTENIDO ATROZ DE PAOLA SUÁREZ Y LAS PERDIDAS🚨



Aquí realmente la única PÉRDIDA es nuestra sociedad en decadencia que idolatra a estos corrosivos y descompuestos individuos que promueven sus malos hábitos y acciones a través de su degenerado contenido. ¿Como es posible?… pic.twitter.com/7YbaLdkfWq — José Luis Reséndez (@joeresendez) July 11, 2024

El bombardeo de críticas fue tal, que Wendy Guevara se pronunció a su manera sobre este escándalo y hasta mandó a trabajar al actor a trabajar para que ya no se metiera en sus asuntos, ¿qué dijo?

¡WENDY GUEVARA MANDÓ A TRABAJAR A JOSÉ LUIS RESÉNDEZ!

En un evento público reciente, Wendy Guevara aprovechó la ocasión para lanzarle unos contundentes dardos a José Luis Reséndez, a quien le llamó “entrometido” y “ardido” por el éxito del que ella goza actualmente.

“Que le vaya bien y le den trabajo, porque está muy molesto”

La influencer se le fue directo a la yugular del actor , y es que además de aseverar que no lo conoce a pesar de que es actor, aseguró que “cuando una persona tiene éxito y mucho trabajo no tiene mente para otras cosas que no sean sus asuntos”.