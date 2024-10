'¿Quién es la máscara?': el especial homenaje que Anahí le rindió a RBD en su debut como ‘investigadora’

Anahí regresó a la televisión para formar parte de "¿Quién es la máscara?”, uno de los programas de televisión más emocionantes del momento. Para este formato, la cantante se unió al panel de investigadores, acompañando en la travesía a Carlos Rivera, Martha Higareda y Juanpa Zurita, mismos que recibieron con los brazos abiertos a la artista, recordada por su exitoso paso por RBD.

Precisamente esta parte tan importante para su historia de vida no pudo faltar en el debut de Anahí, por lo que aprovechó su llegada para rendirle honor a esta época que le dio tantas alegrías.

Anahí recordó a “Mia Colucci” durante su debut en "¿Quién es la máscara?”

La presencia de Anahí en esta nueva temporada del “misterio mejor guardado de la televisión” fue seguida puntualmente por sus miles de seguidores, quienes no quisieron perderse la oportunidad de acompañarla durante sus primeras intervenciones como investigadora de "¿Quién es la máscara?”.

Sin embargo, lo que en definitiva no se esperaban, es que la cantante los sorprendería con un gesto hacia “Mia Colucci”, el personaje que interpretó cuando formó parte de “Rebelde”, la telenovela que antecedió a RBD. Por lo que además del deslumbrante look que eligió para la noche, lució también un peculiar accesorio que no pasó desapercibido.

Este discreto, pero entrañable homenaje de Anahí consistió en usar una calcomanía de estrella en la frente, justo como hacía su papel en la serie, volviéndose una característica inconfundible de la artista. Por otra parte, la también actriz dejó ver que para ella es una especie de “amuleto de la suerte”, ya que en su reciente visita a “La Casa de los Famosos México”, también se colocó este accesorio e incluso llevó un par de estampas adicionales, con el fin de entregárselas a los finalistas y así augurarles lo mejor.