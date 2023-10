Quién es el conductor y los investigadores en '¿Quién es la máscara?’

"¿Quién es la máscara?” regresó con una nueva temporada a la televisión abierta a través de Las Estrellas nuevamente bajo la conducción de Omar Chaparro. En exclusiva, tanto él como los investigadores nos revelaron algunos de sus secretos mejor guardados.

En esta edición nos perderemos de ver a Galilea Montijo como investigadora ; sin embargo, Carlos Rivera, Yuri, Juanpa Zurita y Martha Higareda prometen echar mano de sus habilidades y experiencia para descubrir a los famosos detrás del disfraz.

Como siempre, cada emisión es una emocionante búsqueda de pistas y revelaciones, mientras los investigadores analizan el talento y creatividad de los participantes. ¿Qué hay detrás de Omar Chaparro y los investigadores? Conoce algunas de sus declaraciones que podrás leer completas en la edición impresa de esta semana.

ELLOS SON LOS INVESTIGADORES Y EL CONDUCTOR DE "¿QUIÉN ES LA MÁSCARA?”

OMAR CHAPARRO - CONDUCTOR

Omar Chaparro es más reconocido en la televisión mexicana como actor; sin embargo, ha logrado abrirse una importancia carrera como conductor. Ahora en "¿Quién es la máscara?” , el presentador se ha destacado por su carisma al momento de interactuar con el público y los concursantes.

En su opinión, todas las personas han usado una máscara en su vida: “Este mundo es de máscaras y caretas, y cuando dices: ‘Ya me la voy a quitar’, lo haces y ya tienes otra; es muy difícil conectar con nuestro yo verdadero”, aseguró el actor, quien promete a los televidentes hacerles pasar un buen momento domingo a domingo.

CARLOS RIVERA - INVESTIGADOR

Con un oído natural, Carlos Rivera juega un papel esencial en "¿Quién es la máscara?”, en el que destaca por su habilidad para conectarse con los participantes y la audiencia. Su presencia da un toque especial al espectáculo, y su reciente debut como papá le da una sensibilidad particular.

Sobre este nuevo reto, el cantante aseguró: “He hecho muchas cosas en mi carrera, pero a este proyecto le tengo un cariño especial; es una buena manera de sentirme cerca de la gente, que de repente te puede sentir un inalcanzable, y cuando te ve los domingos en su casa diciendo tonterías, riéndote, tratando de adivinar un personaje, se hace una conexión especial"-

JUANPA ZURITA - INVESTIGADOR

Además de dominar el mundo digital, Juanpa Zurita posee una versatilidad única. Su perspectiva, fresca y contemporánea, hace una gran conexión con el público más joven.

“Cuando era chiquito, me buleaban mucho, y cuando empecé a tener éxito, me prometí jamás convertirme en el popular que bulea. Conforme avanzan los años, uno piensa que ser el mismo es sencillo, pero hay cosas que pueden corromperte fácilmente, ya sea el éxito económico o la fama, o que te empiece a ubicar cierta gente. A mí me gusta siempre regresar al Juanpa previo a Internet, navegar esta vida siendo yo mismo y que eso me traiga buenas y malas consecuencias”, declaró el influencer sobre esta experiencia en la televisión

MARTHA HIGAREDA - INVESTIGADORA

Como exponente del cine mexicano, Martha Higareda llegó a "¿Quién es la máscara?” a divertirse. A lo largo de su carrera, la actriz ha demostrado dominio del escenario, improvisación y desarrollo de personajes, lo que le será muy útil en su rol como investigadora.

Sobre su experiencia, Higareda aseguró: "¡Estoy muy feliz! Ya iba a estar en una ocasión, hace dos años, pero a la mera hora no pudimos coordinar fechas por estar actuando en una serie gringa”. Ahora, con esta oportunidad, la actriz promete tener una conexión especial con el público.

YURI - INVESTIGADORA

Yuri es una de las figuras más destacadas en México, y su participación como investigadora es un aporte singular al programa, combinado con su experiencia musical y carisma.

En entrevista, y a propósito de las máscaras, la cantante aceptó que a veces le gustaría ser otra persona: “Me encantaría ser uno de estos personajes, ser un pájaro loco o algo así, aunque me encanta ser Yuri. Yo no soy de las artistas que tiene doble personalidad; conozco muchas compañeras que, en su casa, son unas, y en el escenario son otra persona. Yo no, yo soy la misma que ustedes ven aquí en el programa que cuando estoy en mi casa, con pijama y sin pintura”, declaró.