¿Quién es Cynthia Velázquez, ex novia de Luisito Comunica? Todo sobre la polémica

Las cosas están tensas entre Cynthia Velázquez, Luisito Comunica y Ary Tenorio, ¿qué fue lo que pasó?

La youtuber Cynthia Velázquez ha revivido una polémica que hasta el día de hoy permanecía en sus cenizas. En una entrevista con ‘UnTalFredo’, la influencer recordó cómo fue su relación con Luisito Comunica hace casi 5 años, y reveló que ella fue quien decidió terminar el noviazgo porque lo había descubierto siendo infiel.

En la misma charla, ‘Lenguas de Gato’, como la conocen en Internet, se sinceró y admitió que ella había iniciado una polémica de odio hacia Ary Tenorio después de haber dado “me gusta” a un comentario donde la señalaban como la tercera en discordia, llamándola ‘put*'.

“Al principio, todo era muy de equipo, creo que fue hasta que se volvió muy grande su crew que se empezó a volver medio turbio, toda la cosa de hacer mucho dinero de manera rápida. (…) Esa relación yo la corté y la gente no lo sabe. Nadie sabía, nadie lo supo hasta este momento, que yo lo corté a él, yo me salí de esa relación”, dijo.

¿Quién es Cynthia Velázquez, la ex novia de Luisito Comunica?

Cynthia Velázquez es una youtuber mexicana que se hizo famosa en Internet por su nombre artístico: ‘Lenguas de gato’. Algunos también la llaman ‘La Chule’.

La influencer trabajó junto a Luisito Comunica durante varios años, cuando el influencer inició su carrera como creador de contenido. Desde 2014, habían estado juntos, terminando su relación en junio de 2019.

‘Lenguas de Gato’ tiene actualmente 2.7 millones de seguidores en Instagram, una de las redes sociales en donde permanece más activa, subiendo contenido de sus diferentes proyectos, como el modelaje, la creación de contenido, y su estilo de vida.

Cynthia Velázquez tiene casi 3 millones de seguidores en Instagram. (Instagram @lenguasdegato)

Ary Tenorio le respondió a Cynthia Velázquez

Ary Tenorio fue la primera en reaccionar al ‘hate’ que le llegó después de “la versión” declarada por Cynthia Velázquez. A través de su cuenta personal de Instagram, la modelo venezolana expresó su descontento por ser señalada como ‘la amante’.

“Me está lloviendo muchísimo hate otra vez por algo que yo no tengo nada que ver, sólo que ahora me están poniendo la etiqueta de la amante. Y siempre me quedo callada, porque la verdad es que a mí estas cosas me parecen muy bajas y no me presto para esto, pero hasta aquí llegó”, sentenció.

Ary confirmó que Cynthia se había disculpado, pero desde una cuenta secundaria, y alegó que si había iniciado la polémica, era correcto que ella ofreciera una disculpa pública.

Luisito Comunica responde a su ex novia y defiende a Ary Tenorio

Ante esta confrontación, Luisito Comunica también se sumó a la disputa para aclarar los dichos de su ex novia Cynthia Velázquez. En varias historias de Instagram, el youtuber aclaró que las fechas en las que terminaron eran distintas a cuando inició su actual noviazgo con Tenorio, en 2019.

“Ary no tiene nada que ver en todo esto (la relación)”, aclaró Luisito. Y después subrayó que ella tiene el derecho de opinar y decir lo que quiera en las entrevistas, pero pidió que también hablara sobre “las cosas malas” que ella también tiene.

“También le caché varias cosas, e varias personas”, aseguró Luisito. Finalmente, dijo que ya no hablará sobre el tema y pidió que no quieran meter a su actual novia en esta polémica. “Vaya tema de flojera”, concluyó.

Luisito Comunica respondió a la polémica declaración de su ex novia Cynthia Velázquez. (Instagram @luisitocomunica)

