Luisito Comunica asegura que no le fue infiel a su ex: “Yo también le caché cosas”

Luisito Comunica y su ex Cynthia Velásquez revivieron el escándalo que protagonizaron hace cinco años cuando teniendo su noviazgo por una supuesta infidelidad de él hacia ella.

La creadora de contenido reveló en el podcat de Un tal fredo, cómo fue que se dio cuenta que Luisito le estaba siendo infiel y relató el “infierno” que vivió en el romance, pero él le refutó y contestó a sus acusaciones.

“Sólo dijo cosas malas mías y nada de sus cosas malas, que se los digo muy sinceramente, yo a ella también le caché varias cosas, no nada más una, lo he confirmado con evidencias y me lo han confirmado amistades mutuas”, aseguró en sus redes sociales.

El youtuber cuestionó por qué su ex quiso recordar el pasado entre ambos: “Nada de esto jamás lo toqué porque para qué si ya está en el pasado, ya fue ya tiene cinco años. Yo no sé por qué ella insiste en que esto siga siendo un tema, yo no sé ella qué está buscando, pero que sí se acepta que palomitas santas no hay ni de este lado ni de aquel”, dijo.

Instagram

De igual forma, Luisito pidió a los cibernautas no atacar a su actual pareja Ary Tenorio, dejando claro que ella no fue la tercera en discordia.

“Ary no tiene nada que ver con esto. Ella llegó a mi vida meses después”.