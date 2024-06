Quién era Victoria Vera, la actriz que presuntamente fue asesinada por su esposo

Un nuevo episodio oscuro empañó al mundo del espectáculo, luego de que se diera a conocer el lamentable fallecimiento de Victoria Vera, una famosa actriz y conductora quien presuntamente habría perdido la vida con apenas 40 años de edad a manos de su esposo. Este infame episodio conmocionó al público y colegas, quienes lamentaron que el futuro de la artista terminara de una forma tan trágica.

Quién era Victoria Vera

Victoria Vera Bryth fue una presentadora, actriz y cantante originaria de Sudáfrica, conocida principalmente en la televisión checa, pues pasó la mayor parte de su vida radicando en República Checa. Vera saltó a la fama en 2004, año en el que debutó formalmente como cantante, sin embargo, su carisma y presencia sobre el escenario la llevaron a conquistar otras industrias, como la conducción y la actuación. Entre sus últimos proyectos, destaca un programa matutino que registraba grandes audiencias.

Estaba casada con David Thomas Blyth, un empresario dedicado al sector petrolero, quien hasta el momento es señalado como el supuesto autor material e intelectual de este asesinato. Asimismo, se reportó que el hombre se habría suicidado tras terminar con la vida de su esposa y madre de sus tres hijos, quienes aparentemente estaban presentes en el momento en que todo ocurrió.

Los últimos años de su relación se establecieron en Turquía, sitio que eligieron debido a lo conveniente que resultaba para los negocios de Thomas. Ahí ella se dedicaba enteramente al cuidado de sus descendientes de cuatro, 10 y 14 años.

Aseguran que el matrimonio de Vera se volvió una pesadilla

Tras el asesinato de Victoria, varias personas cercanas a la actriz se pronunciaron sobre lo mucho que les afectó este suceso, especialmente porque era sabido que la vida matrimonial de Vera no atravesaba la mejor de las situaciones.

Esto debido a que Thomas Blyth ejercía violencia emocional contra ella, motivada principalmente porque él era una persona sumamente celosa y controlaba cada movimiento de su mujer. “Hace unos meses su perfil de Instagram desapareció repentinamente. Me comuniqué con Viky para tratar de averiguar qué estaba pasando y me dijo que su marido no quería que su esposa se presentara de esa manera, puesto que tenía una imagen de hombre influyente que debía cuidar”, añadió una supuesta amiga cercana a la extinta artista, reportó un medio checo.