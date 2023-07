"¿Qué restaurante?": Ryan Gosling niega, cara a cara, conocer a Martha Higareda

Martha Higareda se ha hecho viral en varias ocasiones por las historias fantásticas que narra sobre sus encuentros con actores y personalidades de Hollywood.

Desde Keanu Reeves hasta Chris Evans, Higareda tiene una colección de anécdotas de las que muchos dudan pero ella asegura que son ciertas.

De entre todas ellas, una de las más onírica es la que asegura que vivió con Ryan Gosling, quien estuvo en México para promover la película Barbie, en la que interpreta a Ken.

Higareda asegura que una noche, durante una cena en un restaurante de Los Ángeles, California, ella fue al baño y al batallar con su suéter, estuvo a punto de caerse. “Y en ese momento alguien me toma por la cintura y me salva de caer. Al voltear para darle las gracias me doy cuenta de que es Ryan Gosling”, cuenta Higareda.

Aprovechando que Gossling estuvo en México, Higareda se puso en el papel de entrevistadora para platicar con él y utilizó el momento para contarle a él mismo la historia.

Tras repetirle la anécdota y con Ryan Gosling visiblemente incómodo por no saber cómo responder, Martha le dice: “probablemente tú no te acuerdes”.

Efectivamente, el actor estadounidense no recuerda el incidente y tampoco a la actriz mexicana por lo que se limita a preguntarle: "¿En qué restaurante sucedió?”.

Martha Higareda le repite: La Poubelle.

¿Neta? Que 🐶🐻

¿Qué necesidad Martha Higareda?

• La cara de Ryan Gosling de:

“Ah ok” 😐🙄 • pic.twitter.com/5a44684wi9 — Héctor Navarro (@Navarro_Hector) July 20, 2023

El restaurante La Poubelle ofrece comida francesa y es un lugar muy concurrido por famosos de Hollywood desde los años 40.

Con una sonrisa nerviosa y sobando su espinilla en señal de incomodidad por no recordarla, Gosling dijo: “Bueno, el lugar exacto, en el momento preciso”.

