¿Qué pasó con Emiliano Aguilar? El hijo de Pepe Aguilar se fue a los golpes con un ex de Jenni Rivera: VIDEO

Una nueva polémica envuelve a Emiliano Aguilar, hijo del reconocido cantante mexicano Pepe Aguilar. No se trata de su carrera musical ni de un proyecto artístico, sino de una pelea que se volvió viral en redes sociales. Un video de una cámara de seguridad lo captó en plena riña física con Fernando, conocido por haber sido pareja de la fallecida cantante Jenni Rivera, en el estacionamiento de una emisora de radio en Los Ángeles. El enfrentamiento, que ha provocado opiniones divididas, escaló rápidamente en redes , y Emiliano ya ha dado su versión de los hechos.

¿Dónde y cómo ocurrió la pelea entre Emiliano Aguilar y el ex de Jenni Rivera?

El incidente ocurrió afuera de las instalaciones del programa de radio Don Cheto al Aire, donde Emiliano Aguilar había asistido para una entrevista. Tras salir del estudio, se dirigía hacia su automóvil cuando fue interceptado por un hombre que, según Emiliano, adoptó una actitud desafiante y comenzó a cuestionarlo sobre lo que había dicho durante la transmisión.

El sujeto en cuestión, identificado más tarde como Fernando , también conocido como “El Pelón”, habría reclamado a Emiliano por utilizar groserías al aire y por sus opiniones políticas sobre Estados Unidos. Aparentemente, Fernando escuchó la transmisión junto a sus hijos en el auto y se sintió ofendido por el lenguaje utilizado.

¿Qué dijo Emiliano Aguilar sobre el altercado?

A través de un video publicado en su cuenta oficial de Instagram, Emiliano Aguilar compartió su versión de los hechos. Confirmó que sí participó en la pelea, pero alegó que actuó en defensa propia, al percibir que el otro hombre quería provocarlo.

“Yo iba al carro porque ya me iba. Sale un vato pelón, no sé quién era, y me empieza a decir: ‘¿Tú eres el de la entrevista?’ Le dije que sí, y luego se me pone en posición de pelea. Yo vi que la reja estaba abierta, y sin pensarlo, fui y le empecé a dar”, relató.

En su testimonio, también señaló que fue acompañado por miembros de su equipo, quienes intervinieron para ayudarlo una vez que la pelea escaló. Aunque admitió haber golpeado primero, dejó en claro que no se arrepiente puesto que le habían agredido verbalmente: “A mí me enseñaron a defenderme, no me importa quién seas”.

¿Por qué fue tan polémica la entrevista de Emiliano Aguilar en el programa de Don Cheto?

Durante su intervención en el programa de Don Cheto, Emiliano Aguilar usó repetidamente lenguaje altisonante a pesar de que, según el periodista Said García, se le advirtió que evitara groserías para no poner en riesgo la licencia de transmisión del medio.

El hijo de Pepe Aguilar hizo fuertes declaraciones contra el gobierno estadounidense y utilizó varias veces la palabra en inglés con “F”. Esto provocó incomodidad entre los conductores del programa, quienes reconocieron que también estaban en desacuerdo con las autoridades, pero debían respetar las normas del medio.

Poco después de la entrevista, y cuando el video del altercado se volvió viral, Emiliano lanzó fuertes críticas hacia Don Cheto y su equipo por difundir el video en sus redes oficiales, al insinuar que su publicación fue una falta de ética. “Tú no fuiste a la entrevista y luego subiste el video. Eso no se vale”, declaró molesto.

¿Quién es Fernando, el ex de Jenni Rivera involucrado en la pelea?

Aunque no se han difundido muchos detalles sobre él, el hombre que protagonizó la pelea con Emiliano Aguilar ha sido identificado como Fernando, también conocido como “El Pelón”, quien en el pasado sostuvo una relación sentimental con la cantante Jenni Rivera.

Según los testigos del lugar y los comentarios del equipo de Don Cheto, Fernando se presentó en el lugar de manera espontánea y abordó a Emiliano con reclamos. Aunque en un principio pareció tratarse de un simple malentendido, la discusión verbal rápidamente escaló a golpes.

¿Enfrentará consecuencias legales Emiliano Aguilar por la pelea?

Hasta el momento, Emiliano Aguilar no enfrenta cargos legales por el incidente. No obstante, si Fernando decide presentar una denuncia formal, el cantante podría enfrentar acusaciones de agresión, un delito que en Estados Unidos puede conllevar desde multas hasta cárcel, esto depende de la gravedad de los hechos y si existen antecedentes previos.

Cabe recordar que esta no es la primera vez que Emiliano se ve envuelto en controversia . En 2017, fue arrestado por presunto tráfico de personas, un episodio que terminó con su ingreso a un centro de rehabilitación. Desde entonces, ha tratado de mantenerse enfocado en su carrera musical y en su crecimiento personal, aunque los escándalos parecen seguirlo.

¿Cuáles han sido las reacciones ante el comportamiento de Emiliano Aguilar?

Las redes sociales se han dividido. Algunos usuarios han defendido la postura de Emiliano Aguilar, bajo el argumento de que tiene derecho a defenderse cuando se siente amenazado. Otros, en cambio, consideran que su comportamiento fue impulsivo y poco profesional, sobre todo al tomar en cuenta su historial mediático.

Mientras la familia Aguilar no ha emitido ningún comunicado oficial, se espera que en los próximos días surjan más detalles sobre las repercusiones del enfrentamiento. Lo que sí es claro es que Emiliano vuelve a estar en el ojo del huracán, esta vez por un escándalo que mezcla medios, política y conflictos personales.