“Estoy en la pobreza”: Facundo admite que entró a La Casa de los Famosos por la crisis económica

En una declaración sincera, el conductor revela que su participación en LCDLF se debió más a la necesidad que al espectáculo.

August 12, 2025 • 
Luz Meraz
Facundo.png

Una confesión cruda que humaniza al conductor, que por naturaleza es irreverente.

Instagram

Facundo dejó de lado el espectáculo por un momento y dio un giro inesperado: confesó que su motivación principal para entrar a La Casa de los Famosos México fue que atraviesa una fuerte crisis económica. “Si yo estuviera millonario, no entraba”, declaró sin filtros frente a sus compañeros.

“La neta soy pobre”
Facundo

“Si yo estuviera millonario, no entraba”

El conductor no ocultó su vulnerabilidad: explicó que tras perder su programa en la radio ha enfrentado una situación económica complicada, lo cual lo orilló a aceptar el reality. Aclaró que no todo fue dinero, que sí lo motivó, sino que también valoró si disfrutaría la experiencia

“¿Cuánto tiempo tiene que lo dejaste?”, le preguntó Dalílah Polanco. Él contestó que este año: “El 2 de diciembre fue mi último programa”. El resto de los habitantes coincidió en que al final estar en el programa es chamba para todos. Pero Facundo fue enfático al afirmar: “Pero si yo estuviera millonario no entraba”.

Ahondó al explicar cómo tomó la decisión de entrar: “Siempre que entro a un proyecto me pregunto, ¿la voy a pasaren? Si la respuesta es sí ya luego empiezan las otras preguntas, cuánto, cómo, qué día… Pero si la primer respuesta es no, ya lo demás me vale madres”.

Mar Contreras le preguntó: “‘¿Y cómo te la estás pasando?”. El contestó que bien, pero que algo que le ha costado mucho trabajo es el aburrimiento porque no esta acostumbrado a estar sin hacer cosas productivas y creativas. “Me la estoy pasando bien, de repente me aburro, de momentos se me baja la energía, otras veces me cago de la risa.

@joslopez8921

#lacasadelosfamososmexico🇲🇽 #lacasadelosfamososmexico🇲🇽 #LCDLFMX3 #lacasadelosfamososmx🇲🇽 #LaCasaDeLosFamososMx #LCDLFMX3

♬ sonido original - lunatico

Reflexiones desde el encierro

Entre risas y su estilo irreverente, Facundo reveló que en días difíciles dentro de la casa extraña su hogar y, sobre todo, a sus hijos. “Te das cuenta del valor de una charla con ellos que antes tal vez no apreciabas… ahora quisiera estar platicando con mis hijos”, compartió cargado de nostalgia.

“Estás viviendo el experimento, a huevo sales de aquí siendo otra persona. Valoras cosas que antes las dabas por hecho como eso, una plática con tus hijos, que quizá si antes decías quiero hacer otra cosa, quiero ver el celular, ahorita quisiera estar platicando con mis hijos. Lo deseo muy cabrón”, dijo el conductor

Con estas palabras nos queda claro que no fue la fama ni la polémica lo que llevó a Facundo al encierro: fue una crisis económica, esas que a veces pesan y mucho. Y ahora, entre las cámaras, el conductor no deja de extrañar lo que realmente importa.

