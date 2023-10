“¡Tengo una belleza que representa a México!”: Samadhi Zendejas empodera a la mujer

El nombre de Samadhi Zendejas se convirtió en tendencia hace unos días cuando expuso a un actor que la atacó en Instagram cuestionándole su belleza, por lo que la actriz reaccionó defendiendo a las mujeres en un acto de empoderamiento y sororidad. “Hay que tener mucho cuidado a quien le damos voz, a mis mexicanas hermosas que me siguen, que nadie les diga qué es la belleza porque siendo ustedes son bellas”, dijo a través de sus redes sociales.

En entrevista con TVyNovelas, la talentosa artista expresó un mensaje de respeto hacia las mujeres.

“Mi carrera siempre ha sido de tocar puertas y no dejarme llevar por los estereotipos, la gente es libre de opinar lo que quiera, pero jamás permitiré que las personas definan quién soy, lo que me define es lo que yo soy todos los días, una mujer que nunca se deja llevar por la opinión de los demás y siempre tiene ganas de salir adelante y hacer historia”, nos dijo la actriz que por ahora, radica en Estados Unidos.

Su mensaje a las mujeres que como ella sufren de cyberbullying es muy preciso: “No se callen, jamás se callen, no le den permiso a la gente de ser creadores de sus sueños. No le den oportunidad a que la opinión de alguien que se esconde detrás de una computadora defina tu progreso”.

Para la actriz, resulta muy importante ser el rostro de muchas mujeres latinas en las telenovelas, un logro que aplaude por no ser la típica protagonista de cabello rubio y ojos verdes.

“Es que en la televisión mexicana veíamos a gente que no era mexicana y era algo que estaba siempre como muy alejado de nuestra realidad, hoy día creo, que tengo una similitud o una belleza que representa mucho a mi gente, a México, entonces, siendo protagonista de una cadena sumamente importante, con la oportunidad de contar una historia impactante, en un horario que solamente tenían este estereotipo de mujeres, es una hazaña. Celebro que hoy se me dé la oportunidad de decir: ‘Mira, yo pude, tú puedes, y no importa cuántas veces te digan que no, igual lo vas a intentar y a lo mejor van a ser dos mil veces, pero no rendirte es la clave del éxito’”.

“ME NEGABAN PAPELES POR NO SER EL ESTEREOTIPO”

En nuestra plática, Zendejas, reveló que en algún momento se le cerraron puertas y hasta pensó en dedicarse a otra cosas que no fuera la actuación. “Resulta que se me negaban muchos papeles por simplemente no ser el estereotipo, me decían: ‘¿Por qué no intentas como otra cosa, producción?’, y no te niego, muchas veces dudé de mí, pero el chiste es que te aferres a tu sueño y que no tires la toalla, por ejemplo, si eres periodista, siempre habrá alguien que diga que no tienes los estudios, o no tienes la trayectoria necesario para un trabajo en específico, pero si te aferras y vas demostrando en cada oportunidad que se te presente, que estás preparado, terminarás demostrando tu potencial”.

La artista nos dijo que detrás de su éxito, “hay demasiadas horas de preparación, demasiados ‘no’, porque la gente solamente ve la alfombra o el estreno, pero para llegar a determinado proyecto sí me tocó, a lo mejor, hacer 2 mil castings en los que me dijeron ‘no’. Entonces, hoy estamos acostumbrados a que todo pase tan rápido si detenernos a ver que todo lleva su proceso y yo creo que para estar aquí tuve que vivir un proceso de muchos años y no me arrepiento, creo que cada día valió la pena y cada lágrima y cada ‘no’ fueron como un aprendizaje para construir a la Samadhi que vemos en pantalla”.

El comentario desagradable que encendió las redes sociales, le llegó a la actriz justo unas semanas después de ser embajadora de la marca L’Oréal en el París Fashion Week.

Sobre esta experiencia nos comentó: “Creo que lo más importante es representar a mi país ahora que se le abren más puertas a los mexicanos, eso es lo que quiero compartir, que vean cómo en cada proceso vamos alzando un poco más esa voz de empoderamiento, no sólo femenino sino masculino, quiero hacer historia como una mujer latina, es algo que me llena de ganas de querer continuar, pero sobre todo, de representar a mi país de donde es mi familia, donde están mis mujeres y donde están la mayoría de mis seguidoras”.

La protagonista de la nueva serie de Telemundo, Vuelve a mí, en la que actúa al lado de William Levy, manifestó a TVyNovelas que el empoderamiento ha llegado a su vida con personajes que tienen una historia poderosa que vale la pena contar.

“Ya hice a Jenni Rivera, un personaje que me permitió llegar a muchas personas, pero el empoderamiento siempre ha venido de otra mujer hacia mí, por medio de mi mamá que me dio la vida, desde mis seguidoras que han sido partícipes de cada éxito y me han apoyado, así como el de una artista que me cambió la vida, el hacer la vida de Jenni me conectó con tantas mujeres que hoy día me siguen gracias a ese trabajo”.