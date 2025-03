Qué es el cáncer de piel, la grave enfermedad que le diagnosticaron a Mau Nieto gracias a un ‘granito’

Una noticia tomó por sorpresa a la industria de la comedia en el país, pues Mau Nieto dio a conocer que padece cáncer, enfermedad que detectó luego de que su cuerpo presentara ciertos cambios. Después de estos síntomas que en un principio parecían inofensivos, fue cuando Carla Fernández, su esposa, lo revisó y encontró que se trataba de este mal, por lo que el cómico tuvo que buscar alternativas médicas inmediatas.

Qué es el cáncer de piel que le detectaron a Mau Nieto

De acuerdo con Skin Cancer Foundation, el cáncer de piel es el crecimiento descontrolado de células anormales en la epidermis, que es la capa más externa de la piel. Se produce por daños en el ADN, que a su vez provoca mutaciones en forma de lunares, granos y algunos tipos de verrugas, manifestaciones de tumores que pueden ser o no malignos.

Entre las primeras señales a corto plazo, está la aparición de quemaduras, para después evolucionar en forma de cambios en la textura de la piel y envejecimiento prematuro. En los peores casos, este tipo de cáncer en etapa avanzada puede causar diseminación linfática, afectando a otros órganos, lo que podría causar la muerte.

El cáncer de piel, como el que padece Mau Nieto, es uno de los más frecuentes Instagram

Según datos del Centro para Control y la Prevención de Enfermedades, es la variante más común de esta enfermedad, con la peculiaridad de que cualquier persona puede padecerla debido a que mayormente se produce por la exposición a los rayos del sol. De ahí la importancia de siempre utilizar protector solar, evitar las horas donde la intensidad está en su punto máximo, y reducir el uso de fuentes artificiales como lo son las camas bronceadoras.

Mau Nieto compartió qué tan grave es el cáncer que padece

A través de su cuenta de Instagram, Mau Nieto compartió que recientemente fue diagnosticado con cáncer de piel, una situación que se presentó de un momento a otro y sin que él siquiera lo imaginara. Según el testimonio del comediante, lo que parecía un “grano” normal, fue lo que le ayudó a darse cuenta de que algo no estaba bien, pero tras varios días de duda, recibió la respuesta a que era positivo a carcinoma

“Todo empezó porque un día me salió un granito en el pecho, entonces yo me lo rascaba, hasta que una vez me sangró. Después se empezó a poner raro, parecía como una quemada de cigarro. Ahí fue cuando ya me dijo: ‘eso no es normal, ya cambió de color y ya cambió de forma’. Mi esposa es dermatóloga, lo checamos y me dijo que era un cáncer de piel de los más comunes, nada grave”, explicó el también conductor, quien detalló que esta detección temprana se logró gracias a Carla Fernández, su pareja, quien se dio cuenta de lo que estaba pasando.

Además de bautizar como “Carso” a su enfermedad, Nieto explicó que las muestras que le extrajeron ya están siendo analizadas patológicamente, aunque de momento, todo parece indicar que la situación está bajo control, y con los tratamientos a los que se sometió, el problema no tendrá mayores dimensiones. Sin embargo, sí destacó la importancia de usar bloqueador solar, pues de acuerdo con Mayo Clinic, esta es una forma de prevenir el cáncer de piel.