¡Qué dilema! La duda de un japonés sobre el transporte público en México que causó sensación: VIDEO

El choque de culturas puede ser un tanto complicado para los extranjeros, sobre todo para los asiáticos que vienen de visita a México y se sorprenden con las curiosas costumbres del país, ¡simplemente incomprensible!

En esta ocasión, un profesor de japonés que es muy popular en TikTok por compartir videos sobre las curiosidades que rodean a los mexicanos debido a que durante algún tiempo salió con una chica de este país, se viralizó por una curiosa pregunta que, hasta el momento, los nacionales no se habían planteado.

No cabe duda de que el español en México está repleto de curiosidades y variantes que lo vuelven único en el mundo, pero en esta ocasión fue una simple palabra la que despertó la duda en Shu Sensei, quien aunque resultó la amabilidad de los habitantes del país, también reconoció que hay un asunto que no lo deja tranquilo.

En uno de sus videos de TikTok más recientes, Shu Sensei se hizo una pregunta que causó sensación entre los mexicanos: ¿Por qué la gente grita ‘¡Bajan!’ en el camión si sólo es una persona la que quiere dejar el vehículo?

“Yo me pregunto: ¿Por qué dicen ‘bajan’ si yo bajo solo?”

“Siempre hay una persona que dice ‘¡Bajan!’ y yo puedo bajarme (…), yo me pregunto: ¿Por qué dicen ‘bajan’ si yo bajo solo?”, expresó el maestro de idiomas japonés, quien aunque domina el español con fluidez, se topó con una curiosidad lingüística que le llamó la atención.

Otra peculiaridad es el hecho de que, aunque a veces es necesario gritar en un autobús repleto de pasajeros, el tiktoker no quiere hacerlo: “El botón no funciona frecuentemente en México, entonces tengo que gritar ‘Voy a bajarme’, pero no quiero gritar”, explicó el asiático.