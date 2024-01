Qué dijo el exnovio de Paola Suárez sobre la brutal golpiza por la que la influencer acabó hospitalizada

Paola Suárez y su novio, José de Jesús, se han convertido en las principales tendencias luego de que el joven diera su versión de los hechos sobre la agresión que sufrió la integrante de “Las Perdidas” la tarde del miércoles.

El video que Wendy Guevara subió a sus redes sociales, y en donde mostró las brutales heridas que “La Patas” presentaba en su rostro y el cuerpo , rápidamente desató airadas reacciones y peticiones de justicia por parte de los seguidores de las influencers, así como de varias celebridades.

Aunque durante varias horas circuló la versión de que Paola Suárez había sido brutalmente golpeada por José de Jesús, el joven tomó la decisión de “dar la cara” y brindar su versión de los hechos , la cual es totalmente diferente a la brindada por las influencers.

¿Qué dijo el exnovio de Paola Suárez sobre las heridas que sufrió la influencer y por las que podría perder la vista de un ojo?

ESTO DIJO EL EXNOVIO DE PAOLA SUÁREZ SOBRE LA AGRESIÓN A LA INFLUENCER

Abordado por medios de comunicación a las afueras del hospital donde Paola Suárez está internada, José de Jesús concedió una entrevista para dar su versión de los hechos:

“Ella me amenazó porque me dijo que tenía el suficiente dinero para mandarme a matar”

“Yo no me encuentro prófugo, yo estoy afuera de Prevención para poner mi demanda contra ella y todo lo que dicen en redes sociales. Por eso yo vengo aquí a dar la cara”, aseguró el joven, quien dijo que las cosas habían ocurrido de forma diferente:

“Los dos andábamos drogados y cuando ella me estaba ahorcando yo la aventé y se cayó, al lado de su cama hay una lámpara y ahí fue donde se pegó en la cara”, detalló.

“Yo con otra cosa no le pegué. Y de lo que dicen que yo la aventé no es cierto, porque yo ya estaba afuera”, aseguró José de Jesús, quien incluso detalló que Paola lo amenazó de muerte:

“Temo por mi seguridad y la de mi familia por sus amenazas que me mandan decir. Ella me amenazó porque me dijo que tenía el suficiente dinero para mandarme a matar”, concluyó el joven.