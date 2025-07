¡Preocupación por la salud de un querido actor mexicano! Tras una recuperación milagrosa, regresó al hospital

La incertidumbre rodea nuevamente a la familia, amigos y seguidores de Horacio Beamonte, reconocido actor mexicano, tras conocerse que su estado de salud se ha complicado otra vez. Luego de una aparente recuperación que muchos calificaron como un “milagro”, el intérprete se vio obligado a regresar de emergencia al hospital, lo cual encendió las alertas entre quienes han seguido de cerca su difícil batalla contra una grave enfermedad.

¿Qué se sabe sobre la recaída de Horacio Beamonte?

Pese a que recientemente se informó que Horacio Beamonte se encontraba en un proceso de remisión, su estado de salud volvió a deteriorarse. El propio actor compartió, a través de sus redes sociales, que tuvo que ser trasladado de urgencia al Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán , en la Ciudad de México.

“Estoy muy mal, mi madre me va a llevar a urgencias en Nutrición INCMNSZ. Me duelen horrible las encías, no puedo masticar”, escribió el actor, visiblemente preocupado. Además, detalló que presenta inflamación en el lado derecho del vientre y un profundo cansancio, síntomas que encendieron las alarmas y lo llevaron a buscar atención médica inmediata.

Desde entonces, ni él ni su madre, la actriz Lucero Campos, han emitido actualizaciones sobre su estado, lo que ha incrementado la preocupación entre sus seguidores.

Horacio Beamonte publicó su estado de salud antes de volver al hospital INSTAGRAM / FACEBOOK

¿Quién es Horacio Beamonte y por qué su caso genera tanta atención?

Horacio Beamonte es un actor mexicano con una trayectoria de más de tres décadas en el medio artístico. A lo largo de su carrera ha participado en telenovelas, series y proyectos musicales que lo han posicionado como un rostro conocido dentro y fuera de México. Su participación en producciones como “Imperio de Mentiras” y “El Amor Invencible” lo han mantenido vigente en la pantalla y en el cariño del público.

Más allá de su trayectoria artística, el actor se ha convertido en el centro de atención por la lucha que ha enfrentado en los últimos meses contra un diagnóstico complicado: leucemia linfoblástica aguda, acompañada de una mutación genética conocida como cromosoma Filadelfia, lo que agrava la condición al atacar las células sanas de su organismo.

¿Cómo fue la “milagrosa” recuperación de Horacio Beamonte?

A finales de abril, Beamonte fue hospitalizado por complicaciones derivadas de una bacteria en la sangre, producto de la misma enfermedad que enfrentaba. Tras semanas de incertidumbre y tratamientos intensivos, el pasado 2 de junio el actor dio a conocer que los médicos no detectaban ni rastros de leucemia linfoblástica aguda ni del cromosoma Filadelfia en su organismo , lo que en términos médicos representaba una remisión parcial del cáncer.

Sin embargo, el propio actor explicó que dicha remisión no significa una cura definitiva, sino un indicio de que el cáncer está, al menos temporalmente, bajo control. Para mantener esa remisión y evitar una recaída, Beamonte debía someterse a un tratamiento riguroso que incluía inmunoterapia intravenosa de 24 horas por un mes, punciones lumbares mensuales por un año para administrar quimioterapia y medicamentos especializados que inhiben el crecimiento de células cancerígenas.