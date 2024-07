¿Por qué Yailin la Más Viral podría ir a prisión? Esto se sabe sobre la orden de arresto contra la exnovia de Anuel

La controversia se hizo presente una vez más alrededor de Yailin la Más Viral, la cantante dominicana conocida por su extravagante estilo y personalidad. En esta ocasión no es su vida íntima la que acaparó los reflectores como ha ocurrido anteriormente, sino sus nuevos problemas con la ley.

Estas complicaciones legales habrían escalado a tal punto que incluso ya se giró una orden de aprehensión en su contra, misma que espera hacerse efectiva en cuanto sea posible.

¿Por qué Yailin la Más Viral tiene una orden de aprehensión?

En horas pasadas, han surgido diversas versiones en torno al posible arresto de Yailin, quien estaría siendo requerida por la justicia debido a una millonaria deuda de la que se ha negado a hacerse cargo.

Según las primeras versiones, autoridades de República Dominicana determinaron que la artista tenía que dar la cara ante los organismos correspondientes por el adeudo que tiene en perjurio de dos personas identificadas como Jheybel y Robert. Esta cifra correspondería a los servicios de reparación que los afectados le ofrecieron hace poco más de tres años.

Dichas actividades habrían sido realizadas en un departamento que Anuel, su expareja y padre de su hija, le compró antes de que decidieran ponerle fin a su relación sentimental. Sin embargo, el reggaetonero no corrió con el costo de las modificaciones que la mujer quería hacerle a su nuevo hogar, por lo que contactó a los dos profesionales que hoy la acusan de no haberles pagado.

El ‘cómplice’ de la cantante también podría ir a prisión

El nombre de Jorgina Lulú Guillermo Díaz, nombre real de Yailin la Más Viral, no es el único que figura en la demanda, ya que también se hizo mención a Carlos Martínez, amigo y estilista de la dominicana. No obstante, aún no están claras las razones por las que él figura en este procedimiento o exactamente cuál fue su función en la ‘estafa’ de la que acusan a la cantante, salvo que habría sido el encargado de conectar a ambas partes.

Esta deuda se habría producido hace más de tres años Instagram

En cuanto a la cifra que se adeuda, información recopilada por el conductor de radio Santiago Matías, se trata de una suma que asciende a los 25 mil 500 dólares, la cual contempla los servicios brindados inicialmente y los gastos que los afectados han tenido que hacer en este proceso, como honorarios de abogados y reparación de daños.

Asimismo, trascendió que previamente se trató de llegar a un acuerdo con la exnovia de Anuel para arreglar la situación, sin embargo, nunca se mostró dispuesta a entablar diálogo. Por lo que ahora tendrá que responder ante las autoridades.