¿Por qué se dejaron de hablar Sergio Basteri y Luis Miguel?

‘El Doctor’ habla sobre el rompimiento entre Sergio Basteri y Luis Miguel.

Sergio Gallego Basteri, hermano menor de Luis Miguel, fue captado en el aeropuerto de Guadalajara, México, luego de más de 15 años de haber estado alejado de los reflectores.

Sergio Basteri iba acompañado de Octavio Foncerrada, conocido como ‘El Doctor’, quien lo ha cuidado desde temprana edad, por petición de Luis Miguel, debido a sus compromisos musicales y que en ese entonces su otro hermano, Alejandro Basteri, era muy joven aún para darle esa responsabilidad y su mamá, Marcela Basteri, ya estaba desaparecida.

Sergio le pidió a la reportera que ya no lo cuestionara y que dejaran de grabarlo, pero lo que llamó poderosamente la atención es que el tono de voz de Sergio Basteri es idéntico al de su hermano, Micky.

“Yo no soy personaje público y les pido que simplemente me dejen en paz... Ya, está bien, está bien, gracias”, expresó.

Octavio Foncerrada ‘El Doctor’ reapareció ante las cámaras y reveló a ‘Ventaneando’ que cuando vivían en Boston, Sergio Basteri y él, nunca dejaron de tener contacto con ‘El Sol’, durante 10 años, pero algo se quebró en el camino.

“Todas las vacaciones... Sergio ya iba a entrar, iba estudiar Leyes, él quería estudiar Antropología, tuvo una situación el chamaco con una pareja, yo creo que fue la que más lo expuso a él, y esa misma pareja se inventó que se iba a suicidar o no se qué, fue a verla, estaba en Nueva York, y nosotros de Boston fuimos a Nueva York...”

“En diciembre anterior, él (Luis Miguel) me dijo que quería comprar una casa en Inglaterra, que le buscara a Sergio una universidad en Inglaterra para que estudiara Leyes, porque los Antropólogos no tenían futuro, para que trabajara con él, pero él no estaba muy contento, estaba molesto, Sergio le dijo: ‘Espérame tantito, no’... Y ahí hubo un distanciamiento. De Nueva York nos venimos a Boston y a los dos o tres días nos avisaron que entregamos todo todo”.

A su vez, durante la entrevista, Foncerrada asentía con la cabeza lo que después le decía la periodista Pati Chapoy: “Luis Miguel ya no iba a tener la responsabilidad de mantenerlo y educarlo, le cortaba la mesada, y es cuando se regresan a Guadalajara; Luis Miguel quiere saber a dónde van a ir, la contestación fue a Guadalajara con la familia del doctor”.