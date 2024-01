¿Por qué Paul Stanley no invitó a sus compañeros de Hoy a su boda? Esto respondió el famoso

Paul Stanley sorprendió a sus seguidores y al mundo de la farándula en general luego de que anunciara que ya se había casado con su novia, Joely Bernat, en medio de un hermetismo total.

Luego de varios días de especulaciones en donde se señalaba que Paul Stanley se había casado entre el 22 y el 25 de diciembre, el carismático presentador del programa Hoy confirmó finalmente su matrimonio con una tierna fotografía en su cuenta de Instagram.

La imagen que confirmó la boda entre Paul Stanley y Joely Bernat rápidamente causó sensación entre los internautas, pues hasta los perritos de la pareja vistieron elegantes “trajes” para la ocasión; sin embargo, no todos estuvieron contentos con la sorpresita de Paul.

Al parecer, el equipo de Hoy que trabaja con Paul Stanley no estuvo nada feliz con la boda secreta, y no dudaron en reclamarle: ¿Por qué no los había invitado, si ya hasta tenían su ropa lista para la fiesta?

¿POR QUÉ PAUL STANLEY NO INVITÓ A SUS COMPAÑEROS DE HOY A SU BODA CON JOELY BERNAT?

La boda de Paul Stanley y Joely Bernat se trató de un enlace privado en donde ni siquiera algunas de las celebridades más populares de Televisa asistieron, por lo que el evento tomó por sorpresa hasta a los conductores de Hoy.

Es por ello que incluso Raúl Araiza y Galilea Montijo le “reclamaron” a Paul Stanley, en pleno programa en vivo, por qué no los había invitado. Por otro lado, Andrea Legarreta, Tania Rincón y Andrea Escalona hasta aseguraron que ya tenían sus vestidos listos para la boda, pero que nunca los llegaron a estrenar, ¿por qué no asistieron?

Paul Stanley tuvo un poderoso motivo para no invitar, por esta ocasión, a sus compañeros de Hoy a su boda con Joely Bernat: esto fue debido a que se trató de la boda civil, por lo que la pareja optó por una celebración pequeña. Cuando se case por la iglesia, aseguró Paul, entonces sí organizará una fiesta más grande con todos ellos como invitados.

La explicación de Paul Stanley calmó los ánimos entre sus compañeros de Hoy, además de que confirmó que próximamente ocurrirá el enlace religioso y entonces sí, el conductor “echará la casa por la ventana”.