Paul Stanley confiesa que “hace la tarea” para ser papá: “Tomaré clases”

Si algo distingue a Paul Stanley es la sencillez con que se conduce frente a las cámaras y detrás de ellas. Lo vivido este año en el programa Hoy y los realities La casa de los famosos México y ¿Quién es la máscara? le ha mostrado que su trabajo es bueno y ha podido darle el valor que merece.

“Si algo me dejó 2023 es, sobre todo, aprender a quererme, a respetarme, y por qué no también decirlo, sin pecar de soberbia o egocentrismo, darse un cariñito y decir: ‘¡Lo logré! Soy muy bueno en lo que hago, tengo disciplina. El autoreconocimiento es bueno siempre”, dice el actor.

Su participación en ambos realities lo deja plenamente satisfecho, dado que cada proyecto lo hace ser cada día mejor persona. “Todo suma y es un aprendizaje. Estoy agradecido con la vida por estas oportunidades; desde luego que se trata de aprender, de trascender, y lo logré en estos dos programas y en mi desempeño diario. Estoy orgulloso de mi y de mi trabajo”.

Y es que, si de algo le sirvieron estas participaciones, fue también para darse cuenta del gran cariño que el público le tiene, no sólo por ser hijo del bien recordado Paco Stanley, sino por lo que poco a poco ha logrado en su carrera.

“Estoy agradecido con la banda porque sin su apoyo uno no podría brillar en lo que hace; tienen todo mi agradecimiento y cariño, y a seguir dándole, no creía tener tanto aprecio del público, pero me lo han demostrado siempre. En verdad, muchas bendiciones”.

Tanto en lo laboral como en lo personal, la vida le presentó momentos que lo marcaron; uno de ellos, la salida de ¿Quién es la máscara? a un paso de la final.

“Me quedé a punto de llegar, pero me voy contento de esta gran experiencia que disfruté mucho y agradecido por el apoyo de la gente”.

Dar vida a Diente fue para él todo un reto, pues tuvo que adaptarse a una botarga de 30 kilos de peso.

“Desde que vi el personaje me encantó; me preparé, hice todo lo que pude, estiré la liga hasta donde se pudo y le pude sacar mucho jugo. No fue una labor sencilla: tengo una fisura en la espalda luego de caerme de las escaleras de mi casa y fue pesado moverme; terminé lastimándome más”.

En su carrera, lo más difícil para él ha sido superar la inseguridad y no autosabotearse, situación con la que le ha tocado lidiar en varias ocasiones. “La inseguridad es, en la mayoría de los actores, nuestro enemigo diario; es todos

los días pensar si lo hago bien o no,si le gusta a la gente o no... Siempre está ese diablito en mi cabeza”.

El golpe más duro que tuvo que enfrentar recientemente fue la partida de su perrito Chester, ocurrida durante su estadía en La casa de los famosos México, y que enfrentó a su salida de la misma. “Fue muy duro saber que ya no está con nosotros, saber todo lo que había pasado mi familia y todo lo que sucedió, pero son etapas de la vida”.

Hace un par de meses, Paul Stanley se volvió tendencia en redes socia- les, junto con su pareja Joely Bernat, al asegurarse que ya esperaban a su primer bebé. La noticia fue desmentida por el conductor, quien no descarta la posibilidad de dar la sorpresa de un momento a otro.

“Cuando eso ocurra se los voy a compartir, porque será algo hermoso; es una ilusión que tenemos ambos, pero todo a su tiempo; está planeado que la vida nos sorprenda. Claro que me gustaría ser papá, la tarea se hace, pero vendrá cuando tenga que ser. La paternidad implica una gran responsabilidad y compromiso que no me gustaría tomar a la ligera... Por lo pronto, le aposté en las vacaciones; cerramos el año 2023 yéndonos a Canadá donde pasamos mucho frío (risas). En cuanto se dé, también tomaré clases para ser papá y pediré consejos”.