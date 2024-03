¿Por qué la chef Betty se fue de MasterChef México? La popular cocinera habló sobre su inesperada salida

La chef Betty Vázquez sorprendió a los seguidores de MasterChef México

La abrupta separación de la chef Betty de MasterChef México desató toda clase de teorías debido a que ella, al lado de Benito Molina y Adrián Herrera, había logrado forjar un equipo de jueces implacables que acabó por conquistar a los televidentes domingo a domingo.

No fueron pocas las personas que realmente pensaron que los directivos de TV Azteca habían despedido a Betty Vázquez como parte de la serie de cambios que han sido aplicados en la televisora a lo largo de estos meses; sin embargo, en una reciente entrevista la carismática cocinera oriunda de Nayarit reveló los verdaderos motivos que hubo detrás de su salida de MasterChef México.

¿Efectivamente la chef Betty fue despedida del reality show? Estas fueron las impactantes declaraciones de la famosa jueza para un podcast.

¿POR QUÉ BETTY VÁZQUEZ YA NO ESTÁ EN MASTERCHEF MÉXICO?

Fue en el podcast El vaso rojo MX que la chef Betty Vázquez se sinceró y habló sobre las razones que la orillaron a cerrar su ciclo en MasterChef México; decisión que, aseguró, fue algo estrictamente personal que no tuvo que ver con un despido como lo dijo en su momento el comunicador Alex Kaffie.

“Yo cerré con alegría, di las gracias como lo que siempre he sido, una gente educada y agradecida”

“La realidad es que yo pedí mi baja”, declaró la cocinera que impactó a miles de televidentes cada domingo con sus recetas y sus críticas, “yo cerré con alegría, di las gracias como lo que siempre he sido, una gente educada y agradecida (...) no sé si fue adrede, pero yo no tenía por qué hacer pública mi decisión”, detalló.

Por otro lado, Betty Vázquez también dejó entrever su molestia hacia Alex Kaffie, el periodista que informó erróneamente que había sido despedida del reality show , pues de acuerdo con ella, el comunicador tiene su número y fácilmente pudo llamarla para corroborar la información, algo que no hizo.

ASÍ ANUNCIÓ ALEX KAFFIE “EL DESPIDO” DE BETTY VÁZQUEZ

Alex Kaffie causó mucho revuelo luego de que publicara en su columna Sin lisonja lo siguiente: “Me entero que la nueva dirección de contenidos de Televisión Azteca, ahora responsabilidad de Adrián Ortega Echegollén, ha prescindido de los servicios de Betty Vázquez, la chef y estrella de MasterChef”.

El texto, ampliamente difundido en un diario de circulación nacional, generó que la chef Betty anunciara de forma anticipada su salida a través de su cuenta de Instagram, aunque sin dar más detalles sobre esta inesperada decisión.