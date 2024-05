¿Por qué Dan Schneider demandó a ‘Quiet on Set’, el documental donde Drake Bell reveló los abusos que sufrió en Nickelodeon?

El exproductor de Nickelodeon afirma que el documental de Discovery “insinúa falsamente que abusó sexualmente” de actores infantiles

Dan Schneider, el creador de exitosas series de Nickelodeon como ‘El Show de Amanda’, ‘Drake & Josh’, ‘Zoey 101’ y ‘Victorious’, ha demandado a los productores del documental de Discovery ‘Quiet on Set: The Dark Side of the Kids TV’. Según alega el famoso, lo que se dice sobre él en los capítulos de la serie, es falso.

La noticia fue confirmada por ‘Deadline’ y ‘Variety’, quienes consiguieron los documentos de la demanda que se presentó ante el tribunal de Estados Unidos el miércoles pasado. La causa es por “difamación”.

Schneider, quien en 2017 tuvo una serie de señalamientos por comportamiento inapropiado dentro del set de Nick y que lo llevó a su despido del canal un año después, está acusando a Warner Bros, Maxine Productions, Sony Pictures, a la productora, Mary Robertson y Emma Schwartz de usar su nombre para darle impulso a la serie documental.

Aparentemente, la reputación de Dan se ha ido por los suelos desde que se estrenó la serie en Max en marzo pasado, y en México a mediados de abril.

En ‘Quiet on Set’, varios actores, guionistas y periodistas hacen declaraciones sobre sus vivencias cuando se grababan las respectivas series en los estudios de Nickelodeon. Allí, Drake Bell reveló el abuso que sufrió por parte de su entrenador de diálogo, Brian Peck.

Drake dejó claro que no tenía nada en contra de Dan Schneider, incluso subrayó que él lo apoyó después del asalto sexual.

Dan Schneider fu el creador de varias series exitosas de Nick, como ‘iCarly’, ‘Zoey 101’ y ‘Drake y Josh’. (Getty Images)

Otras acusaciones señalan comportamientos inapropiados por parte del “creador”, así como favoritismo, discriminación y racismo.

“No hay duda de que a veces fui un mal líder. Me disculpo sinceramente y me arrepiento por ese comportamiento, y continuaré asumiendo la responsabilidad. Pero, después de ver ‘Quiet on Set’, su tráiler, y sus reacciones a ellos, lamentablemente no tengo más remedio que emprender acciones legales contra las personas detrás de esto”, dijo Dan después de poner la demanda.

Schneider acusa a la producción de informar con “falsedad” e “involucrarlo” en crímenes horribles de dos depredadores de niños que fueron condenados.

Dan Schneider había pedido disculpas por su comportamiento

En un video de YouTube publicado en marzo, el también creador de ‘iCarly’ reaccionó al documental y pidió disculpas por su forma de trabajar.

Dijo que se “avergüenza de haberlo hecho entonces” y estuvo de acuerdo en que algunos chistes debían ser cortados en la actualidad, pero enfatizó que, desde su perspectiva, fueron creados para niños y ellos “pensaban que eran divertidos”.

Dónde ver ‘Quiet on Set’

Es posible ver ‘Quiet on Set: The Dark Side of Kids TV’ en la Plataforma Max en México y Latinoamérica.