¡Pierden la cabeza por RBD! Fans hacen lo que sea por ir a los conciertos

Trabajar horas extras, pedir apoyo a su familia, rebasar el límite de sus tarjetas de crédito, terminarse sus ahorros y participar en cientos de concursos son las “cartas” que se están jugando los fanáticos de RBD para poder asistir a varios los conciertos de la banda mexicana ahora que, cinco de sus integrantes, regresaron a los escenarios después de 15 años de ausencia.

Seguidores de Estados Unidos, Brasil, México, Venezuela y Ecuador nos cuentan cómo han vivido el inicio del Soy Rebelde Tour, los sacrificios que implica poder asistir a varias presentaciones y de qué manera la música de Anahí, Dulce, Maite, Christian y Christopher los han salvado de sus peores momentos.

Platicamos con estos apasionados fans y además revelan anécdotas curiosas: algunos han hecho sus cumpleaños temáticos con el motivo de RBD, otros se han tatuado la firma de Anahí, se han hospedado en hoteles donde los artistas grabaron la telenovela Rebelde y otros tantos tienen colecciones inimaginables de los artículos alusivos a RBD.

“Tengo boletos para ocho conciertos”: Fabián Brito

En las redes sociales se refieren al brasileño Fabián Brito como el doble de Christian Chávez por su gran parecido con el cantante de RBD. Ante estas comparaciones, el joven sólo sonríe y dice que es una coincidencia, porque además, el recordado Giovanni de la telenovela Rebelde es su favorito.

“Yo soy fan de RBD desde los 11 años, en el 2005, cuando se comenzó a transmitir la novela en Brasil. Siempre me gustaban las producciones infantiles de Televisa, veía las de Belinda, las de Daniela Luján, pero ya entrando en la adolescencia conecté con Rebelde, el primer promocional me enganchó, ya sabía que me iba a encantar y terminó siendo la telenovela de mi vida. Compré el primer disco por un servicio de internet, ya que en Brasil aún no llegaban, luego se acrecentó el furor en mi país con revista y productos de los chicos, ellos fueron en febrero de 2006 para promocionar un disco en portugués. Ahora vivo en Estados Unidos, pero en mi casa de Brasil tengo cajas repletas de revistas, posters, discos de ediciones diferentes”, nos dice el joven.

Antes del reencuentro de RBD sólo había ido a un show, en el 2006; asistió con su abuela y era su regalo de cumpleaños. “Estaba pasando una temporada en Brasil cuando anunciaron los conciertos, me tuve que venir otra vez a Estados Unidos para poder trasladarme a ocho fechas, yo estaba en la universidad y trabajaba en una librería cerca de Boston, así que conseguir las entradas no fue tan fácil. Era una locura, en Brasil fue peor, pasaba horas pegado a la computadora para esperar mi turno, iré cuatro conciertos en Brasil, dos en México: Foro Sol y Estadio Azteca, ya he ido a dos aquí en Estados Unidos y pienso que voy a unos cinco más. Te confieso que es complicado, mi mamá me ayuda, mi familia me apoya para que cumpla mis sueños, no soy de pedir muchos regalos, ni nada caro, toda la vida dije que si RBD regresaba ahí sí tenían que ayudarme porque es el sueño de mi vida. También recurro al apoyo de otros fanáticos que son grandes amigos, entre todos nos quedamos en un mismo hotel, compartimos los gastos, los taxis y es aligera nuestra economía. Yo hablé con mi mamá, con mi papá, con mi abuela, para que respaldaran. También sé de algunos amigos que participan en sorteos, intentan en concursos, y eso hace que estemos acompañando a los RBD en su tour”.

Fans RBD en el mundo Cortesía

“Me inspiraron a trabajar en la industria musical”: Génesis García

“Tengo 26 años, vivo en Los Ángeles, California y soy de Venezuela. Todo comenzó cuando tenía siete años. RBD fue mi primer concierto, desde ahí sentí una conexión con ellos y con su música que sigue hasta el día de hoy. Tanto así que gracias a ese primer concierto y esa conexión me mudé a Estados Unidos a estudiar negocios de la música, me inspiraron y ahora trabajo en la industria musical, todo gracias a ese primer concierto que se realizó en Caracas, en el año 2006, aunque luego fui a dos más, repetí en el Poliedro y después asistí al del estadio de la Universidad Central de Venezuela. En esa ocasión, mi mamá me pintó el cabello con spray rojo para lucir como el personaje de Roberta, que hacía Dulce María, ella siempre fue mi número uno, me identificaba mucho con su papel en Rebelde. Y sí, nunca imaginé que pudiera volverlos a ver de nuevo en un escenario. La experiencia fue única y muy emocionante, yo anhelaba mucho poder ir a ese primer show en El Paso, Texas, porque sabía que era un momento histórico que no se podía volver a vivir, shows en Estados Unidos hay muchos, pero esa primera vez todos juntos fue una emoción y sensación que nosotros como fans sentíamos y también podíamos ver en sus rostros. Me encantó la energía que ellos pusieron en ese escenario, ese primer concierto y ver cómo tantas personas estaban en el mismo lugar para verlos y ser felices por dos horas”, nos dijo la chica que también acudirá al último concierto de la banda en Estados Unidos, que se realizará el 22 de octubre en Los Ángeles.

RBD recorre USA, México y parte de América Latina con su tour Instagram

“¡Estuve al lado del esposo de Anahí!”: Lissette Guerrero

Fue en Ecuador, su país natal, donde Lissette Guerrero, hoy de 30 años, se contagió con la fiebre de RBD hasta convertirse en parte de la mesa directiva del club de fans más importante de Estados Unidos, donde ahora reside.

“Ya he ido a tres conciertos del Soy Rebelde Tour, en inicio iba sólo a dos, pero bajaron los precios del Madison Square Garden, en Nueva York, y pude ir al tercero, en primera fila. Imagínate que fui a tres fechas seguidas, el 31 de agosto, el 1 de septiembre y el 2. La primera vez que fui a un concierto de ellos fue cuando yo tenía 12 años y estaba bien lejos. Me hice fan a los 11 años, al momento de verlos en televisión, aunque mi mamá no quería que yo viera novelas. Recuerdo que en Ecuador ocasionaron un fenómeno, un gran impacto, nos influenció de una manera muy bonita en nuestra adolescencia. Ahora que regresaron no lo podía creer, estar tan carca, con decirte que estuve al lado del esposo de Anahí, Manuel Velazco y se portó muy bien, cantamos juntos Sólo quédate en silencio y hasta nos grabamos. Para cada fan sí ha sido un sacrificio, si vamos al tema económico, algunos hemos que trabajar un poco más para poder pagar los boletos, es que tenemos ya nuestras responsabilidades, o estoy casada y no tengo hijos, pero hay fans que ya son mamás, tienen sus gastos y es estresante. Sin embargo, todo vale la pena porque es un sueño hecho realidad, lo hemos disfrutado al máximo, todavía no lo asimilamos”.

“La mamá de un amigo me regaló la entrada”: Ricardo Herrera

Nació en Texas, Estados Unidos, pero por las venas de Ricardo Herrera corre la sangre mexicana. En su conversación mezcla el español con el inglés y deja claro que en su cabeza los dos idiomas están fusionados. Su pasión por RBD inició en San Antonio cuando era apenas un niño. “Lo interesante de mi historia con RBD es que yo nunca vi la novela, en esa época todavía se escuchaba mucho la radio, ahí comencé a oír las canciones y me acuerdo que fui a una tienda a comprar su primer disco y no paraba de escucharlo. No vi Rebelde porque aquí la pasaban a las 3 de la tarde y yo estaba en el colegio, sin embargo, me atrapó tanto el concepto que mis 15 años fueron de RBD, las invitaciones, la decoración, la música, la ropa, todos los detalles. Todos me encantan, pero Dulce me mueve muchas emociones con su canción No pares, tanto que para ir a estos primeros conciertos me pinté el pelo de rojo como ella. Ya he ido al del Paso y al de Houston, trataré de ir al de Austin y anhelo poder asistir al del Estadio Azteca. Cuando anunciaron la gira yo no estaba en una buena posición económica y emocionalmente, pero la mamá de un amigo mío me dio el dinero en febrero como regalo anticipado de cumpleaños, porque mi fecha de nacimiento es en noviembre. Sé que hay gente que prefiere invertir el dinero en viajes, pero para otros, ver a sus ídolos en un escenario es el mejor sueño que puedan hacer realidad”.

“Con RBD entendí mejor el español”: Natalie Serrano

Los papás de Natalie Serrano, de 26 años, son mexicanos, aunque ella nació en California y pese a que creció en Estados Unidos, su fanatismo por RBD es lo que más la conecta con sus raíces latinas. “Hasta el momento sólo he ido al concierto del Paso y uno de Nueva York, luego iré al de Los Ángeles. Todavía no lo puedo creer porque en 2004, cuando comenzó la banda, yo tenía ocho años, y mi primer concierto fue, precisamente, de RBD, que mi mamá me llevó al Coliseum de Los Ángeles y esa fue la última vez que los vi. Ellos son el único grupo mexicano que impactó mi vida, siendo una niña los empecé a seguir, me gustaba mucho la novela, los actores, la música; desde el primer capítulo que vi con mis primas en un viaje que hice a México quedé flechada. Cuando regresé a Estados Unidos me esperé que comenzara aquí la transmisión y desde ese momento no me perdí ningún episodio. Yo creo que viendo la novela desde chiquita fui compendiando más las palabras en español y eso me ayudó mucho a mi pronunciación, porque, por ejemplo, mi hermano menor no lo habla. Si me preguntas qué ha sido lo más extremo que he hecho por ellos es haber viajado a México el año pasado a ver a Dulce María en los 2000PopTour, ella es mi favorita, No pares es la canción de mi vida, y ahora que soy adulta, tengo mi trabajo, una carrera estable, me fui a Ciudad de México y Monterrey para escucharla cantar los temas de RBD en vivo, fue algo muy emocionante. Antes, los conciertos me los regalaban mis padres, el primero que fui fue el regalo de mi primera comunión, pero ahora me los pago yo misma. En estos momentos estoy viendo la logística para ir al show del Estadio Azteca, aunque como son días festivos, todo es más caro.

“Por ellos me mudé a México”: José González

“Viajar para ver a mi grupo favorito, esperar 15 años para este momento, fans, gritos, adrenalina, casi desmayos, esa es la pasión, es el sentimiento de ser fan que muy pocos entienden. El 19 de enero me fui al World Trade Center de la Ciudad de México para esperar el anuncio mientras hacía una transmisión en vivo, no sabes lo que significó ese momento. Yo soy de Costa Rica, tengo tres años viviendo aquí y para mí todo es un sueño porque yo comencé a amar México por RBD, me siento muy afortunado de poder tener el dinero para comprarme un boleto, un pasaje para ir a verlos a otro país, en el inicio de su gira, ya que hace cinco años hubiera sido imposible. A mí me da mucha emoción, mucha nostalgia, es que es algo muy irreal”.

“Viajaré desde California a Monterrey”: José Luis Mota

“Yo soy mexicano, pero hice ciudadano americano, tengo 40 años y soy fan desde el 2004 cuando salió Rebelde. Desde ahí algo me gustó de ellos, me llamó mucho la atención el uniforme y aunque la mayoría de los fans estaban viviendo su adolescencia en ese entonces, yo estaba en la universidad, sin embargo había muchas cosas que pasaban en la trama con las que me sentía identificado. Tuve la oportunidad de verlos en vivo en el 2006 y en el 2007; por eso ahorita fue muy emotivo, muy nostálgico, me trajo muchos recuerdos volverlos a escuchar, no te niego que mientras cantaban algunas canciones sí se me salieron las lágrimas porque me trasporté a mis vivencia de juventud. Mi primer show iba a ser en Nueva York, pero sólo tenía una fecha, que era el 1 de septiembre, pero uno de mis amigos consiguió un boleto en un mejor asiento para el show del 31 de agosto, así que por fortuna me regaló su boleto anterior y pude ir. Ahora iré el 13 y 14 de octubre a San Diego, California, después me iré a Los Ángeles el 20 de octubre, y en noviembre viajaré para verlos también en Monterrey, dos días seguidos, así que en total serían unos siete conciertos”.