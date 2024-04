Piden boicotear el próximo concierto de Lupillo Rivera, ¡no le perdonan la polémica en LCDLF 4!

Lupillo Rivera La casa de los famosos 4.

A pesar de que en el anuncio promocional publicado en el Instagram de Lupillo Rivera se lee: "¡No te lo puedes perder!”, muchos internautas aseguraron que sí se lo perderán e incluso llamaron a boicotear este concierto debido a algunas actitudes del cantante en La casa de los famosos 4 que acabaron por hacerse odiar por la audiencia.

Peleas, comentarios machistas, presuntos romances y traiciones forman parte de algunas de las controversias que Lupillo Rivera ha registrado a lo largo de su paso en La casa de los famosos 4, reality show que ya está a punto de terminar y que a lo largo de las semanas le dejó a los televidentes miles de momentos que seguramente serán recordados por mucho tiempo.

¡NO PERDONAN A LUPILLO RIVERA! ¿POR QUÉ NO QUIEREN ASISTIR A SU CONCIERTO EN LA ARENA CDMX?

Como te dijimos, La casa de los famosos 4 ya está dando sus coletazos finales y, al parecer, Lupillo Rivera no está dispuesto a tomarse descansos, pues anunció una serie de conciertos para junio que, contrario a lo que podría esperarse, sólo han acumulado críticas para el cantante.

Los internautas fueron tajantes en las publicaciones de Instagram de “El toro del corrido": bajo ningún motivo planean asistir a los conciertos, sobre todo a la presentación que Lupillo tiene agendada en la Arena CDMX, e invitaron a los demás a seguir su ejemplo para hacerle sentir su rechazo al famoso.

Querétaro, Tlaxcala, Puebla, Aguascalientes y la capital del país son los sitios contemplados para la serie de conciertos que Lupillo Rivera tiene agendados luego de que termine La casa de los famosos 4; sin embargo, para los internautas, el cantante no se merece su apoyo debido a las acusaciones de acoso y machismo que pesan en su contra. Otro asunto que no gustó para nada fue la pelea que el intérprete de corridos tuvo con Rodrigo Romeh y que no tardó en viralizarse.

“No creo que llene, y menos después de su comportamiento en La casa de los famosos”, “Ojalá no venda ni una entrada”, “Ni regalado el boleto voy a verlo” y “No gracias, ahorita no estamos escuchando misóginos machistas” fueron algunas de las airadas reacciones que los usuarios dejaron en plataformas como Instagram y Facebook: ¿el comportamiento de Lupillo Rivera acabó por afectar su carrera musical?

¿CUÁNDO TERMINA LA CASA DE LOS FAMOSOS 4?

El gran final de La casa de los famosos 4 tendrá lugar el próximo lunes 20 de mayo del 2024 a través de la señal de Telemundo, ¿quién se llevará a casa el maletín con los 200 mil dólares?