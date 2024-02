Peso Pluma, Santa Fe Klan y Duki estrenan ‘No son Klle': ¿qué dice la canción?

La sorprendente canción de Peso Pluma y Santa Fe Klan ha revelado la verdad sobre el supuesto arresto del cantante .

Peso Pluma, Santa Fe Klan y Daki estrenaron una nueva canción titulada ‘No son Klle’, como parte del nuevo acuerdo entre Ángel Jair Quezada Jasso y Prajin Parlay Inc, firmado en diciembre de 2023.

Acompañada de un video muy producido, Santa Fe Klan regresa a sus raíces con este tema que ha causado revuelo por su intrépida letra, narrando, desde su perspectiva, la vida en las calles.

La revista Rolling Stone, especializada en música, destaca este nuevo tema como una “opulencia” y un “riesgo” en relación con el estilo de vida de estas personas de la “klle”.

El tema salió a la luz después de que el cantante generara polémica al publicar un estado en Instagram desde el detrás de cámaras de la canción.

Muchos pensaron que Santa Fe Klan estaba siendo detenido por la policía. En un texto, escribió: “Si voy a prisión, les encargo a mi madre”.

porque nadie está hablando de lo que subio @santa_fe_klan_ ? pic.twitter.com/k4IW1j2MuP — Jenifer Amaya (@jeifo_ar) February 15, 2024

Al parecer, esta estrategia funcionó. El video publicado en YouTube ha alcanzado el millón de reproducciones en tan solo 19 horas desde su estreno y actualmente se encuentra en el segundo lugar de tendencias en México, apuntando a ser un gran éxito para la carrera del artista originario de Guanajuato.

¿Qué dice la letra de la canción ‘No son Klle’?

¿Qué onda, locos? (pa’ los barrios de Argentina)

Ya llegó el pinche güero y la santa

(México, de la santa a todos los barrios, fúmala, la-la, la-la)

Acá con el duki (ah)

Fúmala, la-la, la-la-la

Fúmala, la-la, la-la

Fúmala, la-la, la-la-la

Fúmala, la-la, la-la

Mira en lo que nos convertimos

Los kilos los mueven mis primos

Batallamos y sufrimos

Nada me cambia, sigo siendo el mismo

Siempre voy a hacer lo que se pueda

La mandamo’ pa’ todas las tiendas

Soy el jefe de la venta

Tenemos calibre 50

Dicen que son, pero no son, no son de calle (no)

Préndete dos, yo soy el que les pone un baile (papá)

Si me voy a prisión les encargo a mi madre (fúmala, la-la, la-la)

Nunca fue mi intención disparar lo’ metales

Estos gallo’ que me fumo me hacen ver en fotograma’

‘Toy viviendo en el futuro, okey, mi vida es futurama

Siempre cuido lo que es mío, dueño de mi fonograma

Escribo tanto que me dicen manos larga’ , wembanyama

‘Toy facturando el doble que ustedes e’tando acosta’o (doble; fúmala, la-la, la-la-la)

Le ponen valo’ a mi arte sin saber lo que ha costa’o (arte; fúmala, la-la, la-la)

Preguntan si tengo clone’ que me ven por todo’ la’o (lo’ veo)

Como adesanya doy flechazo’ cuando los dejo knockout

Dicen que son, pero no son, no son de calle

Prendemos dos, suena la to’, no nos para nadie

Si mañana me voy, todo pa’ mi madre

Firmando en el cielo con mis iniciales (¡Duko!)

Estoy modo anti dos cara’, fuck gemini’ (yah)

Ese ego va a estrellarlo’ como a lady di (Duko)

Dame la bocha, te armo el juego, Kevin de Bruyne

Me gusta popstar, pero punk, avril lavigne

Y aunque pase el fuckin’ tiempo nunca cambia la misión (fúmala, la-la, la-la-la)

Siempre va a haber un hermano que merece una mansión

Mi mamá preguntando cuándo estoy de vacación (fúmala, la-la, la-la)

La familia tiene gasto’ y me gusta pagarlos yo

Loco, en la cabina contando dinero

Mi cuenta de banco tiene muchos ceros

Voy pa’ donde quiera, siempre hago lo que quiero

Dale un abrazo a mi mamá si un día me muero

Dale, ya no hay quién nos mate

Ninguno me llega, no hay nadie que se compare

El santa con el Duki, me la paso a toda madre

Se me hizo normal que los pinches perro’ ladren

Dicen que son, pero no son, no son de calle

Préndete dos, yo soy el que les pone un baile

Si me voy a prisión les encargo a mi madre

Nunca fue mi intención disparar lo’ metales

F8, tributo pa’ dar el rol

Pharrell williams la colección (la colección)

Andamos full Loui’ Vuitton (Loui’ Vuitton)

(Es privada la conexión)

De norte a sur, ando bien full

Si tocan lo mío me convierto en pitbull

Güey, rojo y azul

Se miran sirena’, ‘tá peligroso el hood

Yo soy el que se los chinga

A mis enemigo’ que Dios los bendiga

Rompiendo las grandes liga’

La banda con la mano arriba que me siga

Mucho’ sentimiento’, los platico con el viento

Mucha musiquita pa’ que reviente el cantón

Con la santa y con el duko los parlante’ los reviento

Y siempre fumo mota pa’ pensar siempre mejor

Mucho’ sentimiento’, los platico con el viento

Mucha musiquita pa’ que reviente el cantón

Con la santa y con el duko los parlante’ los reviento

Y siempre fumo mota pa’ pensar siempre mejor

Dicen que son, pero no son, no son de calle

Prendemos dos, suena la to’, no nos para nadie

Si me voy a prisión les encargo a mi madre

Nunca fue mi intención disparar lo’ metales

Con la santa y con el Duko

Pura Doble P

¡Chau!

Hah, hah, hah

Ah, ah, ah

