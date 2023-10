La importante lección que aprendió Santa Fe Klan tras acostarse en una cama de billetes

Durante la amena entrevista que ya está disponible en YouTube, Santa Fe Klan fue franco al hablarle a Yordi Rosado de su vida en el barrio de Santa Fe, ubicado en una de las zonas más marginales de Guanajuato: “Yo no me acuerdo más que de mi barrio”.

Ángel Jair Quezada, verdadero nombre de Santa Fe Klan, abrió su corazón como no lo había hecho antes y recordó sus humildes orígenes, así como las importantes lecciones que le ha dejado el tenerlo todo tan rápidamente.

SANTA FE KLAN SE ACOSTÓ EN UNA CAMA DE DINERO PARA VER “QUÉ SE SENTÍA” Y APRENDIÓ ESTA LECCIÓN

Yordi Rosado le preguntó a Santa Fe Klan sobre su vida en el barrio , y si éste seguía siendo un lugar peligroso: “El barrio no es violento, el barrio es bonito y hay felicidad porque el dinero no es la felicidad. En el barrio está la familia, están los morrillos que salen a jugar, pero es como un león cuando tiene hambre, que tiene que estar alerta”, aseguró el rapero.

“Me he quedado a dormir con billetes, con dinero ahí terminando de cantar; y neta, no se siente nada”

En redes sociales son bien conocidos los gestos humildes que el artista urbano ha tenido con sus fans ... pero también las excentricidades del rapero, quien no deja de presumir cada que tiene oportunidad de los lujos que disfruta hoy en día , como los costosos atuendos de diseñador que luce.

Eso sí: Santa Fe Klan aprendió una importante lección sobre el dinero y la felicidad luego de que una vez tuviera la oportunidad de dormir encima de una auténtica “cama de billetes” para ver qué se sentía.

“Me digo, ‘pues esto es lo que tengo'… y me he quedado a dormir con billetes, con dinero ahí terminando de cantar; y neta, no se siente nada”, aseguró el rapero, quien comprendió que el dinero no lo es todo, y mucho menos la felicidad.