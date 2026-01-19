Pepillo Origel responde a quienes lo acusan de tener vínculos con el crimen organizado

Pepillo Origel se fue de viaje a Madrid para festejar su cumpleaños junto con su familia.

Y cuando regresó, se encontró con varias publicaciones en canales de Youtube donde se mencionaba su nombre involucrado con lavado de dinero.

“Ahora que llegué de España fue una cosa impresionante: llego de una viaje muy bonito que hice con todos mis hermanos y cuando regreso veo que está anunciado que Pepillo Origel es acusado de lavado de dinero”.

Efectivamente, la versión fue recogida por varios medios: Pepillo estaba involucrado con el abogado Rodolfo Reus Medina, quien fue acusado de fraude, lavado de dinero y huachicol fiscal.

Pepillo Origel, en una entrevista para el canal de Youtube “El dibujo del caos”, respondió a esa acusación.

"¿Tú crees que yo me voy a poner a lavar? Ni lavadora tengo”.

El caso de la mansión de 11 millones de pesos

Pepillo Origel recordó que la acusación se relacionaba con una casa en San Miguel de Allende, valuada en 11 millones de pesos.

“En uno de esos programas se dijo que yo estaba lavando dinero y que tenía esto y lo otro y que compré una casa en San Miguel de Allende, donde vivo, de 11 millones de pesos”.

Juan José negó el señalamiento y explicó que esa casa no es suya.

“Yo te invito a mi casa, es una casa que rento ¡la rento! Entonces dónde están los 11 millones”.

De hecho, el conductor tiene una teoría de las razones por las que suceden esa y otras acusaciones en su contra.