Pepe Madero sufre grave depresión en medio del escándalo de infidelidad a excompañero de PXNDX con su esposa

“Tuve un quiebre mental y me pregunté: ¿qué estoy haciendo con mi vida?”.

Como pocas veces, Pepe Madero habló de su vida personal y sus sentimientos y en una entrevista con el periodista Javier Paniagua, el exvocalista de PXNDX confesó el punto de quiebre que lo llevó a plantearse tomar una pausa.

Y es que luego de su regreso a la escena pública, tras su aparición junto a Christian Nodal en Monterrey, se reavivó la polémica que protagonizó con su excompañero de banda, Arturo Arredondo.

@quierotvags 🎸 Arturo Arredondo rompe el silencio 😱 💬 El ex integrante de PXNDX, también conocido como Arthur White, habló por fin sobre los rumores de una supuesta infidelidad entre su esposa y José Madero cuando ambos formaban parte de la banda. 🕵️‍♂️ Aunque aclaró varios puntos, pidió respeto para las familias involucradas y destacó que prefiere enfocarse en su música y nuevos proyectos. quierotvags PXNDX ArturoArredondo JoséMadero Espectáculos ♬ sonido original - Quiero tv Ags - Quiero tv Ags

Una infidelidad de Pepe con la esposa de Arturo habría marcado la ruptura definitiva

Arturo y Pepe eran muy cercanos más allá de PXNDX. Compartían momentos en familia junto a sus respectivas parejas, Mónica y Vicky. Ésta última fue quien comenzó a notar una complicidad inusual entre su pareja y Mónica, esposa de Arturo.

Fue el comunicador Michel Ruvalcaba quien reveló más detalles de la traición de Madero y la esposa de su amigo. La confirmación de la infidelidad llegó cuando Vicky decidió compartir con Arredondo las conversaciones, videos y fotos que evidenciaban la relación entre Madero y Mónica.

El propio Arturo confirmó al youtuber que estaba al tanto de la situación. Cuando le consultó directamente sobre la infidelidad, Arredondo respondió: “¿A estas alturas? Medio Monterrey ya sabe”.

Sin embargo, la controversia se intensificó cuando Fernando Salinas, exmanager de PXNDX y primo de Arturo, quien trabajo con la banda por siete años, confirmó las declaraciones de infidelidad.

“No me arde lo que haga él con su carrera. Me arde lo mal amigo que fue con mi primo, no te confundas. Nadie de los tres necesita de él”, dijo Salinas en redes sociales.

En medio de este escándalo, Pepe concedió una entrevista al periodista musical Javier Paniagua, en la que abordó el difícil momento personal que atraviesa.

El músico compartió que a la mitad de su gira ‘Sarajevo’ por Sudamérica, una de las más grandes de su carrera y que terminara con un concierto en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México, cayó en cuenta de la etapa difícil que vive.

“Tuve un quiebre mental y me pregunté: ¿qué estoy haciendo con mi vida? No estoy disfrutando esto. No tengo vida propia ni personal, estoy dedicado al 100% a esto”, dijo a Paniagua.

En la conversación, Pepe reconoció que, pese a su trayectoria y cariño del público, tocó fondo emocionalmente y entre retrasos de vuelos, cansancio acumulado y el desgaste natural de las giras, el cantante tuvo un momento de introspección que lo obligó a detenerse.

“Hay veces que he estado a punto de no sé, de rendirme, que sucedió hace poco en una gira en Sudamérica en este año. Se te empieza es acumular todo y a parte yo no estaba o no estoy en un momento emocional, digamos, muy estable... Estoy en un momento medio oscuro en mi vida. Y como que se me juntó todo después de un show en Medellín, donde íbamos a regresar a México por una semana y regresar a Ecuador”.

Añadió que ese gesto, aparentemente menor, fue en realidad, un punto de inflexión. En Ecuador, lejos de casa, Madero se dio cuenta de algo que lo golpeó profundamente: podía quedarse allí sin que nada cambiara.

Esa revelación fue el detonante de una crisis más profunda. Por primera vez, Madero se enfrentó a la idea de que su vida personal se había diluido por completo en su carrera.

Pepe asegura que comprendió que su identidad giraba sólo en torno al escenario y que, fuera de la música, no existía un espacio que lo hiciera sentirse acompañado, esperado o en calma.

Ante ello, el músico ha decidido replantarse todo y tomar una pausa. “No quiero llevarlo al quiebre real. Sí, no. Pues tenemos que bajarle el pie al al acelerador”, finalizó.

