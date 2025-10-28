Suscríbete

PXNDX

Fue una banda de rock mexicana formada en Monterrey, Nuevo León, en 1996. Nació como parte del movimiento musical conocido como ‘Avanzada Regia’.
Se desintegraron en 2016.

Pxndx.jpg
Famosos
Exintegrante de PXNDX revela que su esposa le fue infiel con José Madero; se cancela reencuentro para siempre
El guitarrista pidió respeto para su familia.
October 28, 2025
 · 
Ericka Rodríguez