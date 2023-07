¿En qué andan los ex PXNDX Arturo Arredondo y Ricky Treviño?

Arturo Arredondo y Ricky Treviño, dos de los ex integrantes de PXNDX, se asociaron con el director de Marketing, Andrés Farías, para formar Negro Pasión, una empresa que además de gestionar materiales físicos de mercadotecnia y venta de marca en el entretenimiento, orienta a aspirantes a cantantes y empresarios en la forma adecuada de crecer y librarse de sorpresas non gratas en el negocio de la música.

“Somos un excelente equipo y una gran sociedad. Nos separamos hace siete años de PXNDX, pero Arturo y yo seguimos supercercanos y junto con Andrés Farías tenemos esta gran plataforma”, dijo Ricky Treviño a TVyNovelas.

El músico contó cómo surgió este proyecto: “Negro Pasión empezó cuando Arturo (Arredondo), Kross (Jorge Vázquez) y yo, que somos el guitarrista, baterista y el bajista de PXNDX, empezamos una banda, Desierto Drive; Arturo siempre tuvo la curiosidad de tener una tienda donde pudiéramos vender la mercancía de nuestra propia banda, entonces abrimos la tienda y dijimos vamos a hacer las camisas y los discos de la banda para autofinanciar el proyecto, porque decidimos hacer esta banda de forma independiente… Después conocimos a Andrés, a quien le interesó mucho lo que estábamos haciendo y con todo el gusto del mundo dijimos que necesitábamos de ese brazo y músculo empresarial que él nos brinda para escalar esto a otro nivel, y dicho y hecho”.

Ahora, en su faceta de empresarios, los integrantes de PXNDX, gestionan nombres de figuras públicas para merchadising y entretenimiento. Kinky, Tatiana, El Gran Silencio y el mismo PXNDX son algunos de los nombres que comercializa la banda.

Además, recientemente lanzaron el libro ¡Sold Out! 99 Anécdotas que pueden ser mentira, pero no importa.

“Hicimos una recopilación de experiencias de cosas que nos han pasado, que hemos aprendido, pero de una manera muy platicadita, ligera… compartimos situaciones que nos pasaron en las giras, en el estudio, con disqueras… y aprendizajes de vida que igual no tienen nada que ver con la música. Lo padre es el tono y cómo lo contamos”, explicó Ricky Treviño.

Por su parte, Andrés Farías, agregó: “es un anecdotario de los tres, cada uno escribió 33 anécdotas de experiencias vividas a través de los años”.

Una de ellas, por ejemplo, es la que “a mí un maestro me dijo en un curso que hice en Estados Unidos, me dijo: ‘nunca seas el hipopótamo en una junta’; al otro día le pregunté de qué estaba hablando y me dijo que el hipopótamo es el animal, de todas las especies que existen en el mundo, con la boca más grande y las orejas más chicas, me dijo: ‘deja que todo el mundo hable, tú calla y escucha’, fue una de esas anécdotas que a mí me marcó a través de los años”, nos contó Andrés.