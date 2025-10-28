Exintegrante de PXNDX revela que su esposa le fue infiel con José Madero; se cancela reencuentro para siempre

“¿A estas alturas? Medio Monterrey ya sabe”.

El reciente regreso a los escenarios de Pepe Madero junto a Christian Nodal, en Monterrey, Nuevo León, puso en el mapa no sólo interés en su carrera, sino también en un escándalo personal que involucra su excompañero en PXNDX.

Se trata de una infidelidad entre Madero y la esposa del guitarrista, Arturo Arredondo, hecho que habría marcado la ruptura definitiva entre los músicos.

La relación entre los exintegrantes de PXNDX se vio profundamente afectada por un episodio que trastocó el ámbito profesional y se instaló en lo personal, según relató el comunicador Mich Rubalcava.

Según el youtuber, Arturo y José sostenían una amistad cercana de muchos años, donde compartían no sólo el trabajo sino también momentos familiares junto a sus respectivas parejas, Mónica y Vicky.

Rubalcava explicó que la dinámica entre los cuatro era habitual, hasta que Vicky, entonces novia de Madero, comenzó a notar una complicidad inusual entre su pareja y Mónica, esposa de Arredondo.

De acuerdo a la versión recogida por Rubalcava, fue Vicky quien detectó comportamientos extraños: “los veía con mucha complicidad”, afirmó el periodista. Y añadió que tanto Pepe como Mónica solían ausentarse en distintas ocasiones, lo que despertó sospechas.

La confirmación de la infidelidad llegó cuando Vicky decidió compartir con Arredondo las conversaciones, videos y fotos que evidenciaban la relación entre Madero y Mónica. “Pepe Madero le dio vajilla a su amigo Arturo, mejor amigo de toda la vida con la mujer… había pláticas, videos, fotos… Arturo se enfrentó a Pepe. Vicky lo cortó y Pepe se desapareció, jamás le dio la cara y lo bloqueó”, relató Rubalcava.

El propio Arturo Arredondo confirmó a Mich Rubalcava que estaba al tanto de la situación. Cuando el periodista le consultó directamente sobre la infidelidad, Arredondo respondió: “¿a estas alturas? Medio Monterrey ya sabe, no pretendo hacer una entrevista sobre eso”.

Posteriormente, el músico amplió su postura a través de mensajes de texto, donde expresó: “no puedo confirmar ni negar nada. La verdad siempre encuentra su camino, sin ayuda mía. Uno aprende a no meterse al lodo con marranos. Sólo pido respeto por la privacidad de mi familia, que ellos no tienen culpa de nada”, según los mensajes recogidos por Rubalcava.

La historia de PXNDX

La banda regiomontana tiene una de las trayectorias más destacadas del happy punk mexicano, con siete discos de estudio y un álbum final titulado ‘Sangre Fría’, de 2013.

La agrupación dio su último concierto el 19 de febrero de 2016 en el Royal Center de Bogotá, en Colombia, donde interpretaron 28 canciones a su público. Desde entonces, no han vuelto a reunirse y cada quien siguió su camino musical en solitario.