¿Pedrada para Mhoni Vidente? Alessandra Rosaldo explota contra la astróloga y manda un fuerte mensaje: VIDEO

Hace poco más de una semana, Mhoni Vidente lanzó una fuerte predicción en medio de los rumores de una supuesta crisis entre Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo , algo que ambos desmintieron públicamente. Sin embargo, la famosa cantante y compositora no se quedó callada y arremetió contra la astróloga, asegurando que tiene una especie de “obsesión” con su esposo, porque simplemente no lo deja en paz.

“Esta mujer está obsesionada con nosotros, aparentemente”, declaró Alessandra al programa Despierta América de Univision, sin mencionar directamente el nombre de la pitonisa. Más adelante explotó diciendo que no es la primera vez que surgen este tipo de rumores, especialmente de parte de la conocida vidente. No obstante, esta vez “le agregaron salcita y sabor” al chisme, haciendo aún más escandalosa la situación.

Para la esposa de Eugenio Derbez, este tipo de comentarios no le afectan en lo más mínimo ; al contrario, confiesa sentirse “halagada” de que se hable tanto de ellos como pareja.

¿Qué dijo Alessandra Rosaldo sobre el rumor de separación con Eugenio Derbez?

La cantante dejó claro que su relación con Eugenio, con quien lleva casi 19 años, sigue siendo sólida. Aseguró que no necesitan estar compartiendo fotos juntos a cada rato para demostrarlo. Incluso recordó que recientemente asistieron juntos a una manifestación en Estados Unidos, y le pareció curioso que eso no lo tomen en cuenta: “¿Eso no cuenta? ¿Fue actuado?”, lanzó con ironía.

Alessandra Rosaldo envió un fuerte mensaje para reflexionar

A sus 53 años, Alessandra reveló que ha aprendido a tomarse estos señalamientos con humor, gracias al propio comediante. Y eso, dice, ha sido clave para no dejarse afectar por las habladurías.

Con todo esto, deja claro que ella y Eugenio están más enamorados que nunca y enfocados en su familia, sobre todo ahora que celebraron el primer cumpleaños de Tessa, la hija de José Eduardo Derbez.

Alessandra Rosaldo está encantada con Tessa. Instagram

Aun así, lanzó una advertencia: hay que tener cuidado con este tipo de rumores, porque pueden dañar a personas y familias enteras. Y remató con una frase poderosa:

“Lo primero es estar sólidos desde adentro; lo demás, te lo juro, se resbala.”

¿Mhoni Vidente respondió?

Mhoni, por supuesto, reaccionó a las críticas en el programa El Heraldo de México, pero no respondió directamente a Alessandra. “Yo doy predicciones; no chismes”, dijo.

