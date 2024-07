Las duras declaraciones del payaso ‘Brincos Dieras’ sobre sobre su supuesta rivalidad con Franco Escamilla

Pese a que parezca que es un mundo muy amplio, en realidad la industria de la comedia en México es un ámbito muy chico y las figuras ya consolidadas llevan años dedicándose a hacer reír a la gente. Es por esto que es casi inevitable que la mayoría de talentos se conozca, o al menos sean capaces de ubicarse a primera vista.

Esto no significa que las amistades sean una constante, pues muchos de los colegas son solo eso y las convivencias no trascienden a vínculos más íntimos. Tal es el caso de “Brincos Dieras” y Franco Escamilla, quienes poseen una sólida base de fanáticos que los acompañan en cada una de sus presentaciones, y además, han llegado a imaginar cómo sería verlos en el mismo escenario.

Sin embargo, esto podría no ocurrir nunca, especialmente luego de que el payaso revelara la verdad detrás de su enemistad con el standupero, que en diferentes ocasiones se ha dicho, no es en absoluto de su agrado.

El payaso “Brincos Dieras” expone la realidad de su ‘pelea’ con Franco Escamilla

Durante una reciente conversación con Yordi Rosado, el famoso comediante que es sumamente viral en redes, se sinceró por primera vez respecto a qué tan cierto es que se lleva mal con Franco.

“No nos conocemos, nunca nos hemos saludado. Una vez, yo me bajé para saludar porque él abrió un show en el que estuve cuando no éramos famosos. Salió, lo vi en la puerta y se encaminó para otro lado”, señaló, dejando ver que aunque en un principio trató de socializar, con el paso del tiempo dejó de querer intercambiar palabras con Escamilla.

Esto piensa de las rutinas de Franco

Otro aspecto que habría impedido que surgiera una cercanía entre ellos, sería que tienen maneras de ver la industria distintas. Y, aunque no le desagrada, no considera que se adapte con su tipo de humor.

“Es bueno, pero no es mi ritmo. Mi tiempo es muy rápido y ellos son más tranquilos, más analizado todo. Yo creo que igual no le gusta mi comedia, porque el stand up está peleado con la nuestra”, señaló el cómico, quien reiteró que su opinión se debe más a que tiene otro método para trabajar, el cual está basado meramente en la improvisación.