Se incendió el departamento donde se hospedaba la novia de Luisito Comunica y se desató el caos

Uno de los familiares de Arianny Tenorio, novia de Luisito Comunica, fue rescatado dentro del incendio.

La novia de Luisito Comunica, Arianna Tenorio, la está pasando muy mal. Resulta que a través de sus redes sociales compartió que su familia estuvo en riesgo después de que un departamento en el piso 12, donde se hospedaban, empezó a incendiarse debido a una falla en el aire acondicionado que, al parecer, estaba dañado. Tuvieron que ser evacuados y uno de sus familiares se desmayó por el humo.

Tenorio reportó que el lugar que rentaron a través de una plataforma quedó completamente quemado después del incidente. Por suerte, ninguno de sus familiares resultó con heridas graves.

“No me jodas, ¿cómo van a alquilar una mierda así?”. Arianna Tenorio.

“Rentamos un Airbnb y se empezó a quemar todo el departamento y me tocó bajar corriendo con mi sobrina”, escribió la novia de Luisito Comunica en un video publicado en sus historias. Después, frente a la cámara, agregó: “Llegaron los bomberos. No sé cómo nos dimos cuenta ni cómo bajamos del apartamento”.

Explicó que algunas pertenencias de su hermana se habían quemado, pero eso fue lo único que perdieron, afortunadamente. Después de reportar el incidente, mostró cómo quedó el departamento mientras sacaban sus pasaportes y las pertenencias que pudieran rescatar. “Andamos sacando las cosas como podemos”, dijo.

La novia de Lusito Comunica compartió todos los detalles del incendio en su cuenta de Instagram. (Instagram)

En un video de seguimiento, la novia de Luisito Comunica rompió en llanto después de la llegada de la policía. Lamentó haber alquilado ese lugar, ya que no era lo suficientemente seguro para su familia. Después de horas de movilización, anunció a sus seguidores que se encontraban a salvo en un hotel que encontraron por suerte.

No obstante, comentó que ya había reportado el incidente a la plataforma, pero no le han dado respuesta. Asimismo, agradeció a sus vecinos de hospedaje, quienes les ayudaron durante todo el incidente. “No me jodas, ¿cómo van a alquilar una mierda así?”, sentenció.

Afortunadamente, nadie resultó herido en el incendio. (Instagram)

Luisito Comunica explota contra Airbnb por al incidente que vivió su novia

Luisito Comunica, quien no se encontraba entre los afectados, también reaccionó al incidente vivido por Arianny Tenorio en su cuenta de Instagram. En el clip, exigió a la plataforma una respuesta.

Luisito Comunica lamentó que su novia y su familia tuvieron que pasar por el incidente. (Instagram @luisitocomunica)

“(Es) una historia de miedo (…) Que esto sirva de reflexión para ambas partes, ¿no? Tanto personas que estén considerando rentar Airbnb para sus vacaciones. Dependes totalmente si la otra persona acondicionó el departamento; se puede quemar. (…) Ahorita, el dueño del apartamento de Airbnb está con la policía enfrentando cargos legales porque puso en riesgo a una familia entera”, comentó.

Tenorio dijo que ya estaban buscando un lugar nuevo para hospedarse, ya que la compañía no les ha conseguido un nuevo lugar.