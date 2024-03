¿Paul Stanley se burló de Ricardo Casares? El conductor rompió el silencio: ‘No me siento culpable’

Paul Stanley y todo el elenco de Cuéntamelo ya! dieron bastante de qué hablar luego de que en un segmento del programa emitieran unos comentarios de Ricardo Casares que fueron tomados como una burla hacia el conductor de VLA.

Los ataques fueron tales, que Paul Stanley decidió romper el silencio sobre este delicado tema y, durante una breve charla con medios de comunicación, invitó a las personas a “ver bien” el segmento de Cuéntamelo ya! para que se convencieran de que no hay nada malo en él.

De acuerdo con Paul Stanley, todo se trató de “un malentendido” por el que no ofrecerá disculpas, pues se encuentra tranquilo con su conciencia: esto fue lo que dijo el conductor respecto a las presuntas burlas hacia Ricardo Casares .

“NUNCA NOS BURLAMOS DE RICARDO": LAS CONTUNDENTES DECLARACIONES DE PAUL STANLEY

Al ser cuestionado por algunos reporteros sobre este delicado tema y las repercusiones que podría tener para Cuéntamelo ya!, Paul Stanley fue muy claro al hacer una petición: ver bien el video, pues ahí están las claves de que no hicieron nada malo y nunca se burlaron del infarto de Ricardo Casares.

“No me siento culpable porque en ningún momento me burlé de él, ni de su situación”

“Tienen qué ver muy bien el video porque nunca nos burlamos de lo que le pasó a Ricardo, la gente que me conoce sabe que nunca me burlaría de la desgracia”, señaló Stanley, bastante seguro.

Asimismo, Paul Stanley aseguró que no piensa ofrecerle disculpas a Ricardo como muchos internautas lo han pedido, e incluso señaló que ya aclaró las cosas directamente con él.

“No me siento culpable porque en ningún momento me burlé de él, ni de su situación (...) no me burlé, realmente no, él sabe que le guardo gran aprecio, le escribí y él sabe”, dijo.

¿QUÉ DIJERON EN CUÉNTAMELO YA! SOBRE RICARDO CASARES?

Como te informamos en TVyNovelas , fue en el segmento “Tu-Vasos” donde los conductores de Cuéntamelo ya! se refirieron al infarto de Ricardo Casares de una forma muy peculiar:

En el sketch, los presentadores salieron mirando el cielo, buscando algo en particular, algo que en segundos fue revelado: a Patricio “Pato” Borghetti, quien auxilió a Ricardo Casares cuando éste comenzó a sentirse mal.

"¡Es súper ‘Pato’ Borghetti!”, gritaron los conductores del programa, quienes no dudaron en emitir fuertes comentarios contra el presentador.

“Un aplauso para ‘Pato’ Borghetti, un héroe sin capa, le salvó la vida al tal Ricardo Casares”, dijo Roxana Castellanos, mientras que Paul Stanley agregó: “Es uno de los 400 conductores que tiene Venga La Alegría”.