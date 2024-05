Paul Stanley arremetió contra la producción de '¿Quién lo mató?, la polémica serie sobre el asesinato de su padre

Luego de meses de expectativas y controversias, finalmente llegó a la pantalla chica ‘¿Quién lo mató?’, la nueva serie sobre Paco Stanley, cuya muerte sigue siendo tema de interés aún después de casi 25 años. Esta producción realizada por una plataforma de streaming, despertó polémica desde el día uno en que fue anunciada, ya que Paul Stanley y otros involucrados manifestaron su descontento con el rumbo que se le estaba dando a la historia.

Previo al estreno, el presentador señaló que contempló la posibilidad de involucrarse en este rodaje, sin embargo, no estuvo de acuerdo con la forma en que se estaba abordando el tema y se mantuvo al margen desde entonces. No sin antes dejar claro que para él, este programa no refleja la “verdad absoluta” detrás del asesinato de su padre, al menos no como intentan hacerlo pasar.

Aunque desde entonces evitó inmiscuirse más en todo lo relacionado a la serie, poco después de que salieran a la luz los primeros episodios, Paul emitió una contundente declaración que evidenció su postura en torno a este asunto que, al hablar de su padre, lo atañe directamente.

La firme respuesta de Paul Stanley tras el estreno de ‘¿Quién lo mató?’

En las horas posteriores a que Amazon Prime Video pusiera a disposición de sus usuarios algunos capítulos de la serie sobre Paco Stanley, diversas personalidades reaccionaron a lo que se plasmó en la pantalla.

Uno de ellos fue Paul, hijo del conductor que murió acribillado el 7 de junio de 1999 a las afueras de un concurrido restaurante ubicado al sur de la Ciudad de México, quien lanzó una indirecta contra la producción responsable de este proyecto.

Fue a través de su cuenta de X (antes Twitter), que Stanley hizo un contundente comentario que se dice, estuvo motivado por el estreno del programa, el cual está protagonizado por Roberto Duarte, Belinda, Luis Gerardo Méndez y Diego Boneta.

“Weba”, escribió el también comediante junto a emoticones de caritas bostezando, las cuales darían a entender que desde su perspectiva, el contenido de ‘¿Quién lo mató?’ carece de elementos para hacerlo interesante. A pesar de la insistencia de internautas y fanáticos, Paul ha evitado dar declaraciones adicionales sobre si ya tiene una opinión formada de esta historia.