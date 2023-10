‘Pato’ Levy rematará pertenencias de su mamá Talina Fernández por necesidad

Patricio Levy Fernández fue hospitalizado de emergencia hace unos días a tan sólo cuatro meses del fallecimiento de su querida mamá, Talina Fernández.

Luego de haber sido hospitalizado a causa de una insuficiencia cardíaca, Gerardo Patricio Levy Fernández no cuenta con suficientes fondos económicos para operarse del corazón, por lo que venderá cosas de su mamá, Talina Fernández, para recaudar fondos.

‘Pato’ Levy’ ya guarda reposo en su casa, pero está preocupado por no contar con suficiente dinero para poder someterse a una cirugía del corazón, por lo que realizará un bazar con objetos de su mamá, la ‘Dama del buen decir’.

"(Estoy) jodido de salud, pero así me tocó, ni modo... Ya estoy en mi casa con muchos cuidados, me tengo que operar, para que me ayude con la insuficiencia cardíaca y con la arritmia... ¡No tengo un centavo! Estoy haciendo lo del bazar, por deshacerme de cosas de mi mamá, que ya se quedaron aquí y voy a tratar de hacer una página, donde todo mundo dona un peso o lo que quieran, 50 centavos o lo que sea. Te metes a la página y encuentras mi nombre y ahí ves cómo donar”.

“La cosa es que yo me tengo que operar para que mi corazón aguante, mientras más rápido mejor... (Tengo que) bajar de peso, mucho, porque desde que me operé en diciembre pasado, el pin… doctor que me operó me conectó mal el intestino, entonces a partir de ahí mi corazón se jodió por hacer un esfuerzo y me dio una arritmia, causando que subiera 80 kilos en seis meses”.

“Con puro diurético ya bajé 20 kilos y mi hermano (‘Coco’ Levy) me está haciendo el paro, él es el que se ha movido con su gente, con sus conocidos sino no hubiera podido salir del hospital, pues nomás de estar internado fueron como 500 mil pesos”, indicó para ‘Ventaneando’.

Sin embargo, varios internautas y fans de la periodista Talina Fernández no han visto con muy buenos ojos que venda objetos de su madre.

“Honestamente esto me llena de tristeza, haría un museo privado"; “Y no será mejor que se pusieran a trabajar sus hijos, increíble que se deshagan de cosas tan valiosas de su mamá"; “Ni un año tiene que se murió Talina, pónganse a trabajar"; “Una verdadera pena, los tesoros de mi Talina en venta de garaje”.