La dolorosa canción de Christian Nodal que demostraría lo mucho que extraña a Cazzu

El pasado 30 de enero, Christian Nodal sorprendió a sus fans con el esperado lanzamiento de “Pa’l Cora EP.02", un material repleto de referencias personales en donde el sonorense aprovechó para expresarle su amor a Inti muy a su manera: ¡con música!

Además de esta tierna canción, otra pieza del nuevo disco de Christian Nodal llamó la atención de los internautas ya que en ella, aseguran, el sonorense dejó entrever que todavía ama a Cazzu y no sólo eso, sino que... ¡la extraña mucho! Esta es la frase sentimental que desató las teorías.

¿POR QUÉ DICEN QUE CHRISTIAN NODAL HABLÓ DE CAZZU EN UNA CANCIÓN NUEVA?

Mientras que Cazzu dio un golpe de autoridad con el lanzamiento de “Dolce”, su incursión en los corridos tumbados que estaría repleta de varias indirectas para Christian Nodal que puedes leer aquí , el sonorense también publicó un disco inédito en el que se animó incluso a incursionar en el trap, el género con el que su expareja se hizo famosa.

De acuerdo con las especulaciones de los internautas, Christian Nodal le habría dejado un inquietante mensaje a Cazzu en la pieza “A solas con la botella”, una canción de desamor y arrepentimiento en donde las emociones están a flor de piel cada segundo.

En especial, dos frases de esta pieza se convirtieron en un objeto de análisis y, aunque Nodal no ha confirmado nada, para muchos es clarísimo que sí están pensadas para Cazzu en especial.

Se trata de “Si preguntan yo estoy bien, pero es por aparentar, la sonrisa que hoy me cargo es de tristeza y soledad” y “Con la botella, he llegado a pensar si pierdo mi orgullo y te voy a buscar. Borracho, y lloro porque sé bien que sobrio no me lo voy a perdonar”... ¿crees que sí hay un mensaje oculto o no?

¿QUÉ DICE LA CANCIÓN QUE LE DEDICÓ CHRISTIAN NODAL A SU HIJA INTI?

Snow Tha Product, el grupo Nunca Jamás y Jonaz de Plastilina Mosh fueron los artistas que colaboraron con Christian Nodal para “Pa’l Cora EP.02”, su nuevo proyecto que incluyó la canción “Contigo al cielo”, una reflexiva pieza en la que el cantante se deshizo en elogios para su hija Inti : esta es la letra completa.

No sé si merezca el cielo

Porque me he portado mal

O si Dios se haga el ciego

Y me la deje pasar.

No he sido el mejor ejemplo

Siempre doy motivos para hablar

Mis errores los lamento

Ojalá los puedan perdonar.

Pero contigo me dieron

Algo que no tiene precio, mamá.

Será que se confundieron

Y lo que me tocaba dieron de más

Y si me cierran el cielo

Te lo juro, no me voy a enojar.

Porque ya lo tengo aquí

Aquí junto a ti

Contigo, el cielo me dieron

Contigo, aquí todo lo tengo.

Mami, tú eres mi cielo

Ahí te lo digo

Contigo, el cielo me dieron

Contigo, aquí todo lo tengo.

Mami, tú eres mi cielo

Ahí te lo digo

Me gané la lotería

Y no tuve que jugarla.

Le diste luz a mi vida

Y ya nada va a apagarla

Porque contigo me dieron

Algo que no tiene precio, mamá.

Será que se confundieron

Y lo que me tocaba dieron de más

Y si me cierran el cielo

Te lo juro, no me voy a enojar.

Porque ya lo tengo aquí

Aquí junto a ti

Contigo, el cielo me dieron

Contigo, aquí todo lo tengo.

Mami, tú eres mi cielo

Ahí te lo digo

Contigo, el cielo me dieron

Contigo, aquí todo lo tengo.

Mami, tú eres mi cielo

Ahí te lo digo

Contigo

Mi cielo

Contigo

Mi cielo.

Contigo, el cielo me dieron

Contigo, aquí todo lo tengo

Mami, tú eres mi cielo

Ahí te lo digo.

Contigo, el cielo me dieron

Contigo, aquí todo lo tengo

Mami, tú eres mi cielo

Ahí te lo digo.