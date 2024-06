¡Para Pepillo Origel, sus perritos son primero! Así ‘corrió' a una periodista que despreció a sus mascotas

El amor que Juan José “Pepillo” Origel

En una emisión reciente del programa Montse & Joe, “Pepillo” Origel volvió a hablar de “sus niños”, como le dice a sus dos perritos, y a los extremos que ha tenido que llegar para defenderlos de las personas que no están dispuestas a convivir con ellos en el mismo espacio.

Y es que “Pepillo” tiene tan consentidos a sus dos animalitos, que viven dentro de su casa como todos unos reyes, algo que no es del agrado de todo el mundo, pero como bien dijo el conductor en su relato, ¡a quien no le guste se puede ir!

“Pepillo” se sinceró en Montse & Joe sobre el tema de las mascotas y el lugar especial que sus perritos tienen en su vida: el conductor se la lleva tan bien con ellos, que lo acompañan a cada rincón de su casa y están presentes cada que llega una visita, algo que le desagradó a una periodista, quien se animó a pedirle que los sacara de ahí.

“No los voy a quitar porque son perros que están educados para estar ahí y es su casa”

La petición, por supuesto, hizo estallar a “Pepillo”, quien detalló que ese día le puso un alto a su invitada con unas palabras lapidarias: “Yo le dije: ‘No los voy a quitar porque son perros que están educados para estar ahí y es su casa’. Primero están ellos”, expresó el periodista de espectáculos.

Tanto las conductoras Montserrat Oliver como Yolanda Andrade , así como Lucía Méndez, quien también acudió como invitada especial al programa, apoyaron a “Pepillo” Origel; sin embargo, hubo una persona que no estuvo de acuerdo ya que aceptó que no soporta a los perros: Shanik Berman.

“No me gustan los perros, lo que pasa es que mis papás querían más a los perros que a mí, a mí no me gustan los perros”, dijo la conductora de forma amarga, al tiempo que aseguró que era su derecho no querer a estos animales.