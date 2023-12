Así reapareció Paquita la del Barrio tras someterse a cirugía ocular: VIDEO

¡Como un roble! Paquita la del Barrio reapareció ante las cámaras y los escenarios más fuerte que nunca, tras una breve ausencia para someterse a tratamientos médicos emergentes.

La querida cantante anunció, a principios de noviembre, mediante un comunicado de prensa, que se sometería a una cirugía ocular y sus compromisos musicales estarían detenidos de forma momentánea.

Casi un mes después, la intérprete de “Rata de dos patas”, reapareció en la escena musical para presentarse con éxito el Festival “Bésame mucho”, en Los Ángeles.

Antes de viajar a Estados Unidos, la famosa ofreció declaraciones a los medios de comunicación en el Aeropuerto de la Ciudad de México, donde compartió detalles sobre su estado de salud actual.

“Ahí más o menos, ahí la llevo. No sé qué me hicieron, el doctor es el que sabe. Empezaron a llorarme los ojos, me sentí muy molesta, así que tuve que ver a doctores”, expresó con el sentido del humor que la caracteriza.

La artista de regional mexicano, de 76 años, llegó el silla de ruedas al aeropuerto para abordar su vuelo. “Aquí ando más o menos, sí me dan medicina, pero estamos bien”, expresó.

Luego de hablar sobre su cirugía, Paquita fue contundente al reiterar que no se prestaría para cantar música urbana.